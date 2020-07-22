一天只能吃一顆蛋？　營養師告訴你真相





圖、文／每日健康



蛋的營養價值豐富，不過許多人認為蛋吃太多容易提升膽固醇，提高了心、腦血管疾病的風險，一天最多就吃一顆。不過其實已有研究發現蛋對膽固醇的影響，其實不如民眾所認知。究竟蛋有哪些營養？是否真會影響膽固醇？一天又可以吃幾顆？來看倪曼婷營養師怎麼說！



蛋吃超過一顆真的會影響膽固醇？



倪曼婷營養師表示，雞蛋中確實含有膽固醇，根據台灣食品資料庫中的資料顯示，平均每100公克的雞蛋中含有386毫克的膽固醇，且雞蛋當中膽固醇最豐富的確實是蛋黃沒錯，蛋白中含的膽固醇量極低，每100克的蛋黃中膽固醇含量高達1177毫克，但會影響人體健康、民眾所關心的膽固醇幾乎都是由體內合成的，被飲食影響的機會較小，若是真的很擔心或已有血脂異常問題的民眾，建議每日以1-2顆雞蛋為限或可移除蛋黃後再食用。而依據美國2015-2020飲食指南的建議，目前也已不再限制飲食中每日膽固醇的攝取量。



吃蛋膽固醇提升的可能主因？



倪曼婷營養師指出，血脂異常的常見因素除了可能與遺傳或其他如糖尿病、甲狀腺異常等代謝疾病有關，在飲食生活上，攝取過多的飽和脂肪、反式脂肪和過重都會增加體內壞的膽固醇濃度。飽和脂肪主要來自於動物油，如豬油、牛油、肥肉、乳製品，反式脂肪則是在食物的加工過程中產生的，像炸物、薯條、洋芋片、甜甜圈、糕餅等。而體重過重也會影響到壞的膽固醇濃度，然而現代人飲食精緻化、大魚大肉、運動習慣少、活動量降低，這些都是可能導致體重異常血脂升高的重要因素。因此若有壞膽固醇提升的情況時，建議可檢視一下生活及飲食習慣等。



生蛋、熟蛋、半熟蛋哪個比較好？



許多民眾也愛好生蛋、半熟蛋的口味，像是在火鍋的醬料中就常見加入生蛋，各種早午餐也常見已半熟蛋呈現，而訪間也常謠傳生蛋、半熟蛋營養價值較高的說法，不過對此營養師表示，吃蛋建議最好還是以加熱全熟為佳，以避免引起中毒的風險。雞蛋中最容易造成人體中毒的是沙門氏桿菌，若是吃生蛋、半熟蛋或受汙染的蛋就有可能引起中毒，出現噁心、嘔吐、腹痛等症狀，若是全熟蛋應加熱過，風險則相對較低，不論是哪一種吃法都應在烹調前確認雞蛋已清洗乾淨過後再做食用。而在營養價值上，則無太大差異。

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