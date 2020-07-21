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等到了！紓困3.0週四拍板　林佳龍：經費有「預留到年底」都能用

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▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,草漯沙丘。（圖／記者李宜秦攝）

▲近期國旅爆發，為了消暑，許多人喜歡到海邊遊玩。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情仍在全球延燒，國內旅行社、旅館業水深火熱，行政院將於23日拍板紓困3.0特別預算，其中交通部爭取130億元，將針對相關產業進行補貼。交通部長林佳龍表示，紓困經費有預留到年底的預算，若有需求，就會進行延長。

交通部規劃紓困3.0，針對觀光業、機場周邊產業進行補貼，其中旅行社、都會型國際觀光飯店員工薪資補貼、導遊領隊等都有薪資補貼，導遊領隊擬每人每月補助1萬元、旅行社員工每人每月1.5萬元，均可連續補助3個月。

請繼續往下閱讀...

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,草漯沙丘。（圖／記者李宜秦攝）

▲林佳龍呼籲，旅客可盡量到中北部遊玩。（圖為桃園草漯沙丘／記者李宜秦攝，下同）

日前許多旅行社等不到紓困3.0，喊出倒閉、裁員、縮編等規劃，林佳龍表示，紓困3.0已預留到年底的預算，若未來仍有需求，就會視狀況進行延長。此外紓困經費也會針對防疫旅館補貼，至今已有2.8萬人入住防疫旅館，近日商務人士、境外生多，需求也會更增加。

另外近日觀光局推出安心旅遊，離島、宜花東、南部等地湧入大量旅客，澎湖在地人甚至抱怨「買不到魚」，林佳龍表示，這次的補助到10月底，且不分平假日都適用，若想去離島可以9、10月再去，此外中北部也有很多熱門旅遊景點，盡量分流，不要去人擠人的觀光區，以免敗壞旅遊興致。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅遊,旅客,草漯沙丘。（圖／記者李宜秦攝）

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