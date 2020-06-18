荔枝椿象防治新突破！　噴灑「淡紫菌」致死率高達80%　　

▲農委會發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，該菌株對荔枝椿象成蟲可達80%以上的致死率，防治效果優異。（圖／農委會提供）

記者崔至雲／台北報導

荔枝椿象是荔枝與龍眼的重大害蟲。為減少荔枝椿象危害，農委會台中區農業改良場今（18日）首度發表「淡紫菌TCTeb01菌株」，該菌株對荔枝椿象成蟲可達80%以上的致死率，防治效果優異。目前淡紫菌已通過初步動物毒理測試，具動物安全性，可望成為綜合防治關鍵新利器，減少化學農藥施用。

農改場表示，淡紫菌TCTeb01是一種蟲生真菌，可感染並造成荔枝椿象死亡。經過溫室與田間試驗，證實噴施淡紫菌TCTeb01後第14天，荔枝椿象成蟲即出現死亡現象，於第28天死亡率達80%以上。

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▲▼農委會表示，噴施淡紫菌TCTeb01後第14天，荔枝椿象成蟲即出現死亡現象。（圖／農委會提供）

該場進一步說明，淡紫菌TCTeb01對荔枝椿象成蟲與若蟲都具有防治力，施用時機不受限於生長階段，全年皆可使用；此外，受感染的荔枝椿象蟲體上所產生的菌絲與孢子，可再經由風雨等媒介傳播，進而感染其他蟲體，防治效果得以延續。

農改場指出，蟲生真菌防治技術具備多種優勢，也因此逐漸成為目前國際發展潮流，如美國、南非、荷蘭及歐洲部分國家皆有相關商品，對於田間害蟲及溫室小型害蟲頗具防治成效。農改場對淡紫菌的潛力寄予厚望，強調目前淡紫菌TCTeb01菌株已完成初步動物毒理測試，對大鼠不具毒性與致病性，是可持續安心應用於荔枝椿象的有益微生物。

▲荔枝椿象是荔枝與龍眼的重大害蟲。（圖／農委會提供）

農改場最後表示，後續將進一步規劃菌種專利及量產測試，以加速淡紫菌微生物農藥商品化，期達到提升荔枝椿象防治效率、提供農民非化學農藥防治新選擇、確保荔枝與龍眼產業發展的三贏局面，並符合農藥減量的政策目標。