9歲女童玩「鬼魂遊戲」吊窗簾上！　爸媽離家幾分鐘…「揭簾見屍」傻了

▲窗簾示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

泰國9歲女童坎妮塔（Khanitta Pakkhayakuland）11日時獨自待在家中，但卻玩起了危險的「鬼魂遊戲」，她將窗簾纏繞在脖子上，試圖模仿出鬼魂的模樣，卻意外地遭到勒死，整個人就這樣掛在窗簾後方，而她的爸媽回家之後揭開簾子才發現這起悲劇。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在本月11日，坎妮塔的父母當天到泰國東部的北柳府（Chachoengsao）探親，沒想到才離家沒幾分鐘的時間，就發生這樣的悲劇；一家人在回到家之後原本還沒發現異狀，直到坎妮塔的妹妹試圖將已經被勒死的姐姐用身體支撐起來之後，她的爸媽才將窗簾打開，並發現僅剩微弱呼吸的女兒，緊急實施人工呼吸後送醫搶救，但仍然不治身亡。

報導中指出，坎妮塔的祖母奈（Nai）表示，坎妮塔總是和其他姊妹一起玩「鬼魂遊戲」，小孩們會將窗簾纏繞在脖子上，以模仿鬼魂的模樣，她也因為這個危險的遊戲警告孩子們很多次，但最令她震驚的是，坎妮塔的父母情事實上只離開家幾分鐘的時間而已，然後就發現女孩死了。

坎妮塔的媽媽蘇潘妮（Supanee）悲痛欲絕的說，他們相信女兒身上纏著窗簾時不小心踩空，才會發生這種悲劇，當另一名女兒發現這個情況時已經為時已晚了，大家都很想念坎妮塔，至今仍不願意相信小孩已經去世。據悉，當地警方在這起意外事件中沒有發現可疑的地方，而坎妮塔的死因則被確認為窒息身亡。