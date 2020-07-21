中國外交部回應美國南海聲明：企圖打造「反華聯盟」　逼迫東協國家選邊站

▲中國外交部指責美國南海聲明的主張，在逼迫東協國家選邊站。圖為美軍尼米茲號、雷根號航空母艦在南海操演。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

中國外交部副部長羅照輝20日出席東協與中日韓（10+3）高層視訊會議時表示，上周美國發表南海聲明，中方對此堅決反對，美國無視南海總體穩定局面，煽動東協國家特別是聲索國與中國對抗，企圖打造反華聯盟，逼迫東協國家選邊站隊。

▲美國務卿蓬佩奧日前發表聲明指出，中國在南海的大部分主張非法。（圖／達志影像／美聯社）



美國國務院蓬佩奧（Mike Pompeo）13日發聲明稱，北京對南海大部分海域的主張「完全非法」，其透過霸凌手段進行控制的行為也不合法，美國與東南亞盟邦和夥伴站在一起，保護這些國家對海上資源的主權，「全世界都不會容許中國將南海視為其海上帝國」。

羅照輝對此回應表示，上周美國發表涉南海聲明，中方對此堅決反對，在美國全面遏華、推進「印太戰略」背景下，美方一方面發表聲明，企圖否定中國在南海主權和海洋權益，另一方面派多艘航母和軍艦在南海開展軍演，這些行徑只能使中美關係進一步複雜化，令南海局勢更加緊張。美方應承擔全部責任。

羅照輝指出，在「美國優先」原則下，美國奉行雙重標準，對國際法合則用、不合則棄，美拒不加入《聯合國海洋法公約》，不願承擔有關義務，卻到處打著維護《公約》的幌子攻擊中國，中方不會屈從於外部壓力，同時，中方對話的大門始終敞開，前不久國務委員王毅提議中美捋出合作、對話和管控三份清單，球在美方一邊。

中國副外長說，美國無視南海總體穩定局面，煽動東盟國家特別是聲索國與中國對抗，企圖打造反華聯盟，逼迫東協國家選邊站隊，美方圖謀將導致南海問題進一步複雜化，美方今天針對中國，明天就有可能把矛頭指向東盟，美國總是把所謂航行自由掛在嘴上，實際上他真正關心的是自己在南海開展軍演，拓展軍事存在的自由。

▲中國外交部副部長羅照輝。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）



羅照輝表示，作為搬不走的鄰居，中國與東協國家肩負共同責任，相信東盟國家能識破美方打「南海牌」的陰謀，繼續奉行獨立自主的外交政策，與中方一道，推動「準則」磋商早日完成，共同維護南海地區和平與穩定。

羅照輝說，中國在南海問題上的政策是一貫的、明確的，作為負責任的國家，中國堅決反對將南海問題國際化、司法化，中方從未，也決不會接受仲裁，中方遵守《聯合國海洋法公約》，堅持以「雙軌思路」處理南海問題，同有關當事方平等對話、管控分歧，同東盟國家積極推動落實《南海各方行為宣言》和「準則」磋商，切實維護地區和平穩定，中方一向倡導「擱置爭議、共同開發」，願繼續同東協相關國家不斷增進互信，開展務實合作。