太平山森林遊樂區報復性出遊　暑假一律啟動上限：1千車輛動態管制

▲報復性出遊湧人潮 太平山森林遊樂區暑假不分平假日啟動車輛動態管制措施。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

林務局自15日起推出國人可自12國家森林遊樂區擇一處免費入園，因此，太平山國家森林遊樂區湧入許多車潮及人潮，為了因應驟增的遊客量，羅東林區管理處曾在18、19日都啟動了車輛動態總量管制措施，而為讓區內人流更為分散，以往只有周末假日才啟動管制措施，在今（2020）年暑假期間之平日也將實施車輛動態總量管制上限1千台。

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羅林管處表示，太平山森林遊樂區暑假不分平假日啟動車輛動態管制，是當入園車輛數達800台時，由售票站開始預告管制，預告之訊息將會揭露在：（1）前往太平山國家森林遊樂區途中的公路總局6處電子看板；（2）警廣電台(FM104.9)播放；（3） 7月25日起太平山官方網頁可查詢即時入園車輛數；（4）(洽詢售票站 （電話03-9809619）；以便民眾可以掌握即時資訊。

當入園車輛到達上限1千台時，不再提供車輛入園，倘有車輛離園才會放行，以讓區內車輛數維持1千台以內。依據過往經驗，假日車潮高峰約於上午9~12點間，因此提醒遊客，可提早入園避開人潮。

太平山是12處國家森林遊樂區之中，目前入園使用免費方案比例最高的森林遊樂區，約佔9成，為縮短遊客等候購票入園的時間，羅東林管處機動於售票站前3公里的土場據點，加派工作人員，進行解說及前導作業。羅東林管處也提醒遊客使用一次性免費入園方案，須出示身分證、健保卡或其他證明文件。

前往太平山之聯外路線有3條，因此針對途經之處，車輛動態管制情形會在6處公路總局電子看板（資訊可變標誌CMS）進行公告：

天送埤，約台七丙線11K處；泰雅大橋，約台七線99K處；牛鬥橋，約台七線94K處；棲蘭，約台七甲線2K處；

明池，約台七線66K處；四季，約台七甲線18K處。

太平山國家森林遊樂區每2年都會甄選生態旅遊策略聯盟，其中太平山沿線的業者有：茶之鄉民宿、逢春園度假別墅、洛卡斯民宿、英仕山莊、棲蘭山莊等5家，也會有相關宣導資訊揭露予遊客。

詳細資訊可上網查詢

太平山國家森林遊樂區官網：http://tps.forest.gov.tw/

台灣山林悠遊網：http://recreation.forest.gov.tw/

太平山官方FB粉絲團：http://www.facebook.com/tps100.forest/

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