獼猴家族出沒太平山遊樂區搶食　慎防「人類罕見疱疹B病毒感染」

▲▼太平山遊樂區成「齊天大聖」地盤，羅東林管處請遊客勿餵食。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山國家森林遊樂區是國內夏季賞楓、避暑的知名地點，近期因遊樂區遊客眾多，有民眾餵食台灣獼猴情形出現，致獼猴頻頻出現於太平山莊及翠峰山屋等區域，羅東林管處呼籲民眾於山區遇到獼猴勿靠近、不要與其四目相接、更不要讓食物外露或餵食，以免人猴關係緊張致受侵襲。

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羅東林管處表示，台灣獼猴常可於森林遊樂區內宜專一線道路沿線，及翠峰景觀道路12~14公里間發現，但近期因遊客有餵食獼猴情形，致獼猴頻頻出現於太平山莊、中央階梯、翠峰山屋等區域，因獼猴與人類生活圈太過接近，會造成獼猴失去對人的戒心，不但不會躲避，還會主動靠近、甚至搶食。有鑑於高雄柴山獼猴傷人事件頻傳，且玉山台灣獼猴更傳有「疱疹B病毒」案例，據疾管署指出「人類罕見疱疹B病毒感染」屬於人畜共通傳染病。

羅東林管處為預防人猴衝突將加強現場觀察，必要時執行驅離或防治獼猴危害的措施，也請請民眾遇到獼猴時，勿靠近、不要與其四目相接、更不要讓食物外露或餵食，以免人猴關係緊張致受搶奪食物或受到傷害。

太平山蘊藏了多樣化的森林資源，生態資源也相當豐富，來到太平山踏訪美麗的自然步道，常可巧遇黃喉貂、食蟹獴、山羌、台灣山羊、台灣獼猴、藍腹鷴及帝雉等稀有、保育類動物，讓民眾直呼驚喜，也要提醒民眾山區巧遇野生動物，切勿餵食，以維護自身安全。

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