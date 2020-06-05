遊客請注意！人氣王太平山蹦蹦車　邊坡整修工程所需6/10停駛一日

▲▼人氣王太平山蹦蹦車，邊坡整修工程所需6/10停駛一日。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

人氣王太平山國家森林遊樂區蹦蹦車，1.1Km里程處軌道下邊坡有崩塌情形，基於邊坡整修工程所需6/10停駛一日，整修完工將恢復2.6Km的全線行駛。

太平山國家森林遊樂區的人氣遊憩設施蹦蹦車，2019年12月26日收班後，工作人員進行軌道巡視時，發現1.1Km里程處軌道下邊坡有崩塌情形，影響車道路基安全，因此，目前蹦蹦車僅有局部路段行駛至今，即車行路線原有2.6Km，調整為僅自起點行駛至1Km處即折返，行車時間往返約20分鐘，票價暫由原價180元調降為50元。

林務局羅東林管處為加速蹦蹦車全線復駛之時程，基於工程需要，6/10停駛一日（星期3）停駛一日。相關即時訊息可上官網查詢：

羅東林管處處網（http://luodong.forest.gov.tw/）

台灣山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）

太平山國家森林遊樂區（http://tps.forest.gov.tw/）

太平山FB粉絲團（http://www.facebook.com/tps100.forest/）

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