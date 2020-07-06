太平山蹦蹦車6日試營運恢復全線3公里行駛　搶頭香遊客獲贈紀念品

▲太平山蹦蹦車6日試營運恢復全線3公里行駛，遊客排隊搶搭，搶頭香遊客獲贈蹦蹦車紀念品。（圖／羅東林管處提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山森林遊樂區內人氣遊憩設施蹦蹦車，在部分路線暫停行駛近半年後，6日恢復全線3公里通車，遊客不減熱情，來自台北新店的遊客6時30分許就開始排隊，搶得蹦蹦車試營運頭香，並獲贈蹦蹦車紀念品，讓遊客欣喜萬分！

請繼續往下閱讀...

太平山蹦蹦車今（2020）年初，因軌道下邊坡有崩塌情形影響路基安全，為進行邊坡修復工程，自1月10日起蹦蹦車僅行駛至1K處即折返，並調整票價為50元。在經過半年的工程修復，於7月10日起恢復全線通車，行車距離將由1K恢復至茂興車站（3K），並訂於6至9日進行蹦蹦車復駛試營運（7日配合安全演練當日末班車為11:30），試營運期間票價仍維持50元，7月10日正式復駛後票價將調回180元，喜愛蹦蹦車的朋友可要把握機會。

相關蹦蹦車詳細介紹及即時車票發售情形，可上太平山國家森林遊樂區查詢（https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp）。

►貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂 痘痘不再上門

►其他人也看了這些...

►羅東夜市攤商瓦斯外洩火舌竄3米 遊客驚逃！老闆機警迅速滅火網喊讚

►宜蘭第一起！中華村長同意採礦 村民怒投罷免257票成功罷免

►宜蘭第一起村長罷免投票湧人潮 586公民…147票就可「定生死」