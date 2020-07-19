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一週減下2.4公斤！營養師分享「超商減醣三餐」完整攻略

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台灣的便利超商密度是全球第二，因為太方便了，連減肥都可以靠超商的食物來幫忙….youtube超過17萬訂閱、超人氣營養師Ricky推出新書《體脂狂瘦20%！減醣外食快瘦攻略》裡面就分享了七日【超商減醣三餐】完整攻略。

想減肥又不知該怎麼準備食材？靠超商最簡單，超商的食物都標好營養素和熱量，既然有人幫忙整理好這些數字，大家只要學會怎麼使用就好。以下是人氣營養師Ricky與超商合作的特別企劃，經歷7日挑戰，搭配16：8及20：4的間歇性斷食，減下2.4公斤，體脂也降了0.9％。

這次挑戰的實際菜單並非最正確的吃法，屬於「佛系」減醣，將三餐中澱粉減少1∼2餐，讓澱粉熱量低於總熱量55％！大家學好原則，就能設計專屬菜單，直接替換表格中的食物！減醣的空間很大，沒有想像困難，非常適合零經驗減醣的新手。

超商減醣飲食5大原則

1.將醣類控制在總熱量20~40%

2.每日喝水量達到每公斤體重40ml

3.採取輕斷食 16:8 or 18:6

4.每餐進食時間最少20分鐘

5.一週至少運動3次/每次最少30分鐘

Point1：分辨醣類

在超商選食上，要特別注意澱粉的辨識，大家對御飯糰、便當裡的飯，三明治的吐司、馬鈴薯餡料等食材我們會很知道它們是澱粉，但關東煮裡面的黑輪、米血，以及最容易忽略的燕麥飲，這些也是澱粉，但多數人容易忽略要特別注意。

Point2：減醣5大食材

1.蛋類：茶葉蛋、蒸蛋湯、茶碗蒸。

2.肉類：雞腿、雞翅、雞湯。

3菜類：生菜沙拉、溫沙拉。

4.豆製品：無糖豆漿。

5.乳製品：無糖優酪乳、無糖優格（希臘優格）、鮮乳、保久乳、起司等。

6.NG：避開炸、糖醋、三杯、麻油料理的菜餚。

超商減醣七日完整菜單

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝） 

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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好吃到不像減肥餐！成功減去22kg，韓網紅分享超簡易10道瘦身料理。

一餐一碗飯反而變瘦，營養師實測腰圍狂減18公分！澱粉控必學的【雜穀飯減肥法】。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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