瘋狂放大40倍、最低下殺2折！超商、通路「三倍券加碼優惠」一次掌握

▲振興三倍券今天正式開放領券。（圖／記者周宸亘攝）

記者蕭筠、林育綾／台北報導

超商預購首波「振興三倍券」於今（15）日上午9時起正式開放領券，民眾僅需攜帶健保卡、或憑簡訊手機及身分證後4碼，於4大超商事務機進行領券動作，就可拿到500元4張、200元5張共3000元的三倍券，且憑收據單還享有各項好康可拿，包括咖啡買1送1、冰淇淋等，拿了三倍券可別忘了免費拿好康。另《ETtoday新聞雲》也統整4大超商、量販超市祭出的超狂三倍券加碼活動，就是要讓民眾荷包再省一波。

▲全家領三倍券享3大優惠。（資料圖／業者提供）

●4大超商領券優惠如下：

全家

來全家領取三倍券可憑單據享Let’s café大杯美式、拿鐵，不限冷熱同品項買1送1優惠券1張；大戶屋「就飽900元套餐」優惠券1張；憑領取單據最高還送出1000元購物券，首次領取即送100元購物券1張，全家會員使用該券消費再送900元購物券（9張100元購物券），限量30萬組，提醒每張消費需滿600元才能折抵，使用期限至8月31日。

7-11

7-11祭出「晚鳥優惠」，於7月17日起至21日領券當下憑單據享CITY CAFE大杯拿鐵第2件半價、CITY CAFE特大美式買1送1、CITY PRIMA精品美式買1送1，3種咖啡優惠擇一。

另加碼送星巴克黑咖啡系列好友分享券，活動期間持券到星巴克門市購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，包括美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，其中1杯免費喝，兌換時間為7月17日起至7月23日止。

OK mart

OK mart憑小白單享大杯美式買1杯送3顆茶葉蛋，以及大杯拿鐵、杜老爺草莓甜筒、OK Water 600ml買1送1等優惠。

萊爾富

至萊爾富領取三倍券，凡是會員報手機號碼或出示會員App條碼可累積30Hi點。

超商首輪預購實體三倍券開放領取時間為7月15日至7月31日每日上午9時至晚上10時，新增第二輪預購將在7月22日起至7月31日開放領券，第三輪則維持在8月1日至8月7日每日上午9時至晚上10時預購，領取時間8月15日至8月31日每日上午9時至晚上10時止。提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止且「不找零、不兌現、不儲值」。

●4大超商三倍券加碼優惠如下：

▲全家針對三倍券推出滿額優惠3重送活動。

全家

一、現金、實體券、虛擬券支付滿額優惠

優惠1：7月15日至8月11日期間凡於店內單筆消費滿200元，就送台鐵吉祥票卡1張共4樣式（不挑款），每張內含隨機1款商品分別為Fami霜淇淋1支、大杯冰金萱鮮橙青茶1杯、大杯冰美式1杯及FamilyMart Collection鹼性離子水1瓶。

優惠2：7月15日至8月31日期間，凡單筆消費滿200元送大戶屋單球冰淇淋優惠券1份（需憑券至大戶屋點定食或蓋飯送抹茶或香草冰淇淋1份）。

優惠3：即日起至7月28日，全家會員凡購買飲料、零食、啤酒等超過20項商品，以整箱購入除享優惠價外，每箱再送100元購物金，最高每位會員回饋上限5次。

二、電子票證、信用卡、行動支付滿額優惠

優惠1：7月15日至8月11日於店內消費並使用悠遊卡支付，滿200元立折20元，限額70萬筆。

優惠2：全家會員凡使用國泰世華、台新、聯邦、台北富邦、永豐、玉山、新光、中信等8家指定銀行信用卡或手機支付工具單筆消費滿500元，即加贈1000點全家會員點數，每位會員最高可回饋4000點。

優惠3：7月15日至8月11日活動期間單筆消費滿500元並使用台灣Pay支付，活動結束後可獲得50元回饋金，每一扣款帳戶最高回饋上限300元。

▲7-11推5大振興加碼活動，三倍券3000變4000。（圖／業者提供）

7-11

1、振興三倍券3000變4000

即日起凡持3000元紙本振倍券即可至7-11全台5,800家門市購買面額4000元的「振興隨取卡」，等同加送1000元購物金，提醒不得與其他振興方案併用。

2、200／500面額2倍用

持紙本三倍券至7-11購買CITY飲品系列、零食、飲料、泡麵、美妝保養品等多達75款指定商品，使用1張200元三倍券就可買滿400元指定商品，使用500元則可買滿1000元指定商品，振興消費、加倍奉還。

3、限定商品優惠

持預購三倍券獲得的100元現金抵用券回店使用（一次限抵50元），若購買哈根達斯品脫系列，只要1張200元振興券加1張50元現金抵用券即可獲得，限定優惠商品則以啤酒、哈根達斯、米漢堡商品為主，品項逾30種。

4、行動隨時取優惠

行動隨時取則有包括CITY系列美式、拿鐵、黑糖珍珠撞奶、四季春青茶等組合優惠，以及常溫水、冷藏飲料及土司商品，只要持三倍券購買最低只要61折起。

5、集團關係企業優惠商品

攜手康是美、統一時代百貨、高雄夢時代、統一藥品四大品牌，推出美食、保健、美妝、小家電、百貨用品等商品，並針對三倍券面額推出500、1000、2000、3000元共61項爆殺優惠組合，如原價5,000元的HOME STUDIO彼得兔銀河星空夏日純棉絲毯，使用三倍券支付只要1,000元就能帶回家，相當於市價2折，激省4000元。

▲萊爾富祭三倍券7大優惠活動。（圖／業者提供）

萊爾富

1.7月28日前至門市使用紙本三倍券消費，APP會員單筆消費滿500元即送購物金200元，相當於回饋40%。

2.7月28日前APP會員單筆消費滿10元，可獲得「線上刮刮樂」抽獎資格，最高可抽中「100%消費回饋」。

3.各門市現場提供200元及500元商品優惠組合，最高可用500元三倍劵買到價值超過1800元以上的商品，會員還可再獲200購物金，等同於放大4倍。

4.12款箱購組合包括零嘴、果汁、飲品等商品最低7折起。

5.雲端超商APP提供現煮咖啡、包裝水、茶葉蛋、鮮食品、零嘴、冰品、罐裝咖啡、茶飲、泡麵等近20項指定商品最低5折起，消費滿500元並使用指本三倍券支付，除可享有200購物金回饋，同時整筆訂單兌換完畢，每組商品再加贈3333Hi點回饋。

6.8月31日前攜手全國電子推出23項「本月強打」商品，售價800元至12,000元，民眾只要於萊爾富事務機台，點選「娛樂購票」按鈕並選擇「全國電子」，進入「本月強打」館，即可用最低53折將商品帶回家。

7.9月30日前「天天卡友日」優惠，周一「滙豐卡友日」，於指定日刷滙豐銀行信用卡單筆滿388元，就送中冰拿鐵兌換券1張，限量1000份、周二「聯邦卡友日」，於指定日刷聯邦銀行信用卡單筆滿333元，送光泉調味乳兌換券1張，每月限量1000份，共3000份、周三「中信卡友日」，於指定日刷中信卡享Hi Café指定商品買1送1。

周五「富邦卡友日」，於指定日刷富邦銀行信用卡及LuckyPay單筆滿300元，送30元銀行刷卡金、周六日為「國泰世華卡友日」，於指定日刷國泰世華銀行卡單筆滿300元，送30元萊爾富購物金，綁定HiPay消費同享優惠，再加碼送20元萊爾富購物金，採擇優回饋，每月正卡戶限回饋2次限量40000份。

●量販、超市三倍券加碼優惠如下：

▲家樂福推出「振興澎湃包」。（圖／業者提供）

家樂福

家樂福推出限量20萬本的「振興彭湃包」，每本享有4萬元優惠券，包括量販、便利購、線上購物、美食街、商店街及異業合作如健身房、旅宿等，只要7月15日至28日持紙本三倍劵至賣場單筆消費滿1000元就可獲得，量販店各店配量約700至8000本，便利購各店50本以上，每人限領1本，送完為止。

愛買

愛買宣布祭出史上最狂振興活動，只要將三倍券登錄為「遠東商銀HAPPY Go信用卡」，並綁定HAPPY Go Pay，7月15日起至28日至愛買實體通路購物單筆消費滿3000元（含指定商品），並使用HAPPY Go Pay結帳，即可獲點數最高1500點（市值450元），是平日贈點的50倍。

另外身份證含「3個3」的民眾且為HAPPY GO卡友，上述活動期間持本人身份證正本至全台門市客服，即可免費領300元抵用券，限量共1000份，送完為止，抵用券面額100元共3張，消費滿1000元即可使用。民眾除了享三倍券的自身優惠外，7月15日至28日再推出「24個熱門品類滿額現折」、「超過300款商品買1送1」、「單品會員點數加贈」等活動，再搭配7/19日限定會員日「全館滿2000元9折」活動。

此外若於期間內購買小家電商品（電鬍刀除外）、電視、冰箱、洗衣機、冷氣，可將3千元變4千元，如單筆滿1萬元，使用3000元三倍券即可折抵4000元，單筆滿2萬元使用6000元三倍券即可折抵8000元，單筆滿3萬元使用9000元三倍券即可折抵12000元。

▲全聯推出價值3萬元「振興大禮包」限量100萬份。（圖／業者提供）

全聯

全聯推出振興三倍券「30倍奉還」！自7月15日起至8月13日期間，凡擁有「PX Pay」APP的會員，持紙本振興券單日單卡消費每滿1000元，就送福利點1000點（價值100元）；而持實體卡的會員，則是使用實體振興券單日單卡消費每滿1000元送500點（價值50元）。

另外，持紙本振興券全額支付單筆每滿1000元，即加贈價值超過3萬元的「振興大禮包」，包括食衣住行育樂超過50個品牌優惠，限量100萬份，送完為止。「振興大禮包」包括如手搖飲買1送1、主題樂園獨家買1送、居家百貨與服飾買千送百、飯店特價再折扣、餐飲加贈招牌菜、健身房免費1個月及教練課1堂，還有電信破天荒資費方案等，尤其為了共同振興國內旅遊，還特別洽談了宜蘭傳藝園區、六福村、九族文化村等遊樂買1送1優惠。

美廉社

美廉社首度跨界聯手誠品書店等品牌，推出限量20萬本的「美廉社好友券」，7月15日起美廉社會員只要到門市消費，不限金額即贈送1本。「好友券」內含誠品書店買書享單一冊77折優惠、影音平台CATCHPLAY+輸入優惠代碼，享單租電影5折、新用戶使用外送平台Uber Eats輸入序號可享2次100元折扣、藥妝通路Tomod’s消費滿額還可使用50元購物抵用券、美廉社指定商品滿額折價券等，發完為止。

另外針對紙本三倍券，全台700多間美廉社門市也推出「優惠專區」，7月16日起至8月11日憑三倍券200元面額券到美廉社消費，可享指定飲料、零食、濕紙巾、米、酒品等近50項商品僅200元優惠價，等於最低下殺5折，憑500元面額券則可享能量飲、米、油、酒品等近20項商品500元優惠價。

▲持三倍券至頂好消費滿388元，即可獲現金抵用券200元。（圖／業者提供）

頂好

7月15日至8月16日期間凡持三倍券至頂好消費滿388元，即可獲得現金抵用券200元，於下次消費滿300元時就可使用30元折價券，購買「Meadows系列商品」滿200元則可抵用20元折價券。此外，更結盟包括「雀巢」、「黑松」、「萬家香」、「聯合利華」、「寶僑」等在內的8家知名品牌推出折價優惠，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

JASONS MARKET

「JASONS MARKET PLACE」於7月15日至8月16日推出振興券加碼優惠活動，凡持政府振興券至門市消費滿1000元，即可獲得價值500元的現金抵用券，抵用券兌換和相關優惠活動至8月31日止。

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