善心企業捐300件袖套護手臂　玉里女警：揪甘心

▲防曬袖套減少曬傷機率，讓員警倍感窩心。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

炎炎夏日，高溫炎熱、驕陽似火，大地像火爐一樣，熱得讓人喘不過氣來。辛勞的員警執行勤務必須忍受風吹、日曬、雨淋。熱心公益的虎霸國際有限公司捐贈300件防曬袖套給員警穿戴，希望減少曬傷機率，讓員警倍感窩心，女員警更開心表示，揪甘心！是貼心的最愛。

玉里分局表示，花東縱谷因地形類似盆地，只要太陽一曬，在沒有風的調節情況下，溫度就會快速的飆升，南區三鄉鎮的玉里鎮日前就飆出全台最高溫39.2度，富里及卓溪鄉也都超過38度，員警在室外執勤體感溫度更高、更辛勞。甫上任的分局長陳蔚文體恤員警辛勞，特別用心與貼心的商請長期熱心公益虎霸國際有限公司劉彥辰董事長協助，劉董事長知悉後二話不說便捐贈300件防曬袖套給員警穿戴，希望減少曬傷機率，讓員警倍感窩心。

▲女員警穿戴上袖套，表示揪甘心。

劉董事長表示，天氣炎熱，外勤員警必須在烈日下執勤，有時處理交通事故、指揮交通、執行路檢，站在烈日下一曬就是幾個小時，防曬袖套能讓長時間在烈日下服勤稍緩炙熱，避免太陽直接照射對皮膚造成傷害。公司基於對人民保母的敬意，略盡棉薄之力捐贈防曬袖套，冀望它們扮演著「沉默守護者」的角色，期許這小小的袖套能減輕警察工作上的負擔。

分局長陳蔚文表示，非常感謝虎霸國際有限公司劉董事的鼎力支持警政工作，捐贈防曬袖套幫助員警保護手臂，防曬袖套不僅在炎熱的大太陽下可以防曬，更可以防蚊蟲叮咬，對女性同仁更是最貼心的愛。

►偷偷分享少女秘密！