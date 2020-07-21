太陽能板標案遭爆使用華為　陸軍官校駁斥：絕對禁用大陸產品

▲陸軍官校遭爆使用華為產品。（資料照／記者林健華攝）



記者林銘翰／台北報導

有鑒於歐美多國皆禁用中國大陸通訊設備廠商華為產品，我國公家單位也禁止使用中國大陸產品，卻傳出陸軍官校校舍屋頂出租設置太陽能板的標案，由「承陽能源」得標再轉包給永鑫能源施工，其中永鑫更為華為公司逆變器的代理商。對此，陸軍官校21日表示，該項工程目前尚未施作，校內確遵當前資安規範，絕對禁用大陸地區產品。

為避免資安疑慮，行政院於去年4月19日發布「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，要求各機關除因業務需求且無其他替代方案外，不得採購及使用危害國家資通安全的廠商產品。

不過有媒體報導，高雄陸軍官校校舍屋頂出租設置太陽能板的標案，由「承陽能源」得標，再轉包給永鑫能源施工。有爆料者示警，永鑫代理中國大陸華為公司的逆變器，逆變器具連網功能，一旦遭中國大陸駭入，將嚴重影響電網供應。

對此，陸軍官校21日表示，該項工程目前尚未施作，報導內容完全與事實不符，陸軍官校確遵當前資安規範，絕對禁用大陸地區產品。

陸軍官校指出，校方配合政府能源轉型政策，租賃公有不動產予廠商設置太陽能光電設備，由廠商售電予台電，售電金額一定比例繳納國庫。

陸軍官校說明，本案由承陽能源股份有限公司得標，目前該公司依法規向高雄市政府等相關機關申請備案許可，尚未進場施工及設置。

陸軍官校強調，本案契約遵照國防部資訊安全管制規範，不得使用大陸地區產品，材料設備均應檢附出場證明，以為佐證，如有疑義將依法依約辦理。