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新婚激烈床戰！她突「肚子爆痛」...醫剖腹驚見「1000C.C血淹沒子宮」

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▲洪姓男子去年10月透過網站以2500元全套服務與女子性交易，事後卻遭提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新婚女子與丈夫激烈性愛後肚子痛爆。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江省杭州市一名妙齡女子小花（化名）剛結婚，某天與丈夫「床上運動」完後，肚子突然一陣爆痛，送醫後檢查才發現，她竟然滿肚都是血水，臟器甚至也被鮮血淹沒！

根據《蕭山廣播電視台》報導，小花到醫院時血壓偏低、心率偏快、面色蒼白、腹部一壓明顯疼痛。婦科主治醫師檢查後，懷疑小花腹腔內有大量積液，可能有大出血、失血性休克等症狀發生。

一經超音波檢查後發現，小花的腹部都是血，初步判斷是由黃體囊腫（Corpus luteum cyst）破裂引起的失血性休克，隨後為她緊急進行手術。

手術過程中發現，小花整個腹腔都有積血，包含肝腎隱窩、脾區，甚至是子宮都被鮮血淹沒，清除腹腔內積血後，醫師才驚見原來小花右側卵巢上一個直徑4公分的黃體囊腫破了個口，還不停地在冒著血。

手術的主治醫師回憶起當時表示，「手術需要清理積血、修補卵巢，但卵巢是個特別『脆』的器官，一不小心損傷的話，不僅無法止住出血，對未來患者的生育功能也有影響，因此我們在修補卵巢時要加倍小心」。且小花當時的出血量很多，初估需要1000C.C以上，術後出現貧血是可預期的情況，因此也提前準備了自體血液回輸機，將小花大部分的出血處理過後，再重新輸回她的體內。所幸手術僅耗費1小時就順利完成，術後第5天，小花就平安出院了。

女性的月經週期一般可分為4個階段，分別是月經期、卵泡期、排卵期和黃體期。醫師表示在黃體期排卵後的卵泡形成黃體囊腫，新鮮的黃體囊腫就像「嫩蛋黃」一樣，諸如性生活、跑步、撞擊等激烈運動都可能造成黃體囊腫破裂。

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