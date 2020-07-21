九層塔吃多會致癌？網傳含毒素...農糧署回應了

▲九層塔是台灣料理常見的調味植物。（圖／翻自pixabay）

圖文／CTWANT

九層塔是台灣人愛吃的調味植物，無論吃鹽酥雞或炒蛤蜊都一定會看見它。但九層塔為何會叫九層塔？主要是和它開花時的形狀有關係，花序重重疊疊如塔狀；另外有一個有趣但無根據的說法是，古代一位皇帝下鄉巡視瘟疫，突遇上洪水，倉皇逃到一座九層塔上，看見塔上有一植物，一時好奇摘來吃，對其香味驚為天人，大讚風味絕佳，「九層塔」由此得名。

近來有傳言說九層塔吃多會致癌，農糧署特別澄清，九層塔的成分為丁香酚而非黃樟素，網路傳言內容有誤，不需特別限制避食九層塔。九層塔所含辛香成份為Eugenol，中文名稱應該是「丁香酚」，而非「黃樟素」。黃樟素的英文為「Safrole」，黃樟油的英文為「Sassafras oil」。

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丁香酚在很多植物裡都有，甚至很多複方藥物都有此一成分，國際癌症研究組織（IARC）將丁香酚歸類為3類物質，即動物致癌性不足或有限，而人類致癌性證據仍不足。另黃樟素歸為2B物質，即有動物致癌性但人類致癌性證據仍不足。

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