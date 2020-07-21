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石虎掰！里山動物列車「8/2最後開行」　台鐵承諾：會再以新姿態上路

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▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 里山動物列車2.0將暫時停駛。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

里山動物列車2.0啟用一年，將於8月2日開行最後班次，接著將「暫時休息」停駛。交通部台鐵局長張政源表示，里山列車共吸引200萬餘人次搭乘，成為一個最好的教育平台，強調「不會走入歷史」，待規劃出新方案後，里山列車會再以3.0、4.0的姿態一直開下去。「走入里山-里山航行自然書寫創作聯展」將自今日起連10天於台北車站展出。

里山動物列車是利用這些多元多樣的里山動植物元素，運用車廂空間營造氛圍，讓旅客彷彿置身於里山生態系之中，喚醒民眾對自然保育的關注，同時也記錄了這段美好的故事，其中有成功、也有挑戰，廣受大眾所肯定，並得到許多迴響。里山動物列車2.0的最後航行將於109年8月2日1263次從基隆站南下，開往新竹站，接著將暫時休息。

請繼續往下閱讀...

▲▼里山動物列車。（圖／台鐵局提供）

▲▼里山動物列車。（圖／台鐵局提供）

▲里山動物列車吸引兩百餘萬人次搭乘。（圖／台鐵局提供）

張政源表示，時間過得很快，里山列車2.0落幕，里山列車每週開行24班次，共吸引了200餘萬人搭乘，是環境教育與交通工具結合的成功案例，將生態融入生活中，觸手可及、觸目可見，雖然2.0暫時畫上休止符，但絕對不會走入歷史，無論是以里山列車3.0、4.0的型態，都會一直走下去。

張政源指出，過去台北車站大廳因為疫情關係，曾封閉了一段時間，7月12日重新開放，很開心第一個展覽就是由里山列車為展覽主題，今（21）日起至7月31日一連10天，台北車站西側走廊將舉辦「走入里山-里山航行自然書寫創作聯展」活動，民眾可趁暑假，前來一窺里山列車的美麗面貌。

▲▼里山動物列車2.0啟航，農委會陳吉仲主委、交通部林佳龍部長、台鐵局張政源局長、林務局林華慶局長、立委余宛如。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲里山動物列車2.0內裝可愛，富有生態教育功能。（圖／記者湯興漢攝，下同）

另外配合暑假期間，張政源說，台鐵局也推出「青旅行」專案，針對青年、學生族群，只要900元，就可在10天內任意搭乘火車，到全台各地旅行，不過普悠瑪、太魯閣、觀光列車等車種除外，青年到各地旅行時，就可搭乘區間車、莒光號等，一邊欣賞窗外風景，一邊開往目的地。

農業委員會林務局長林華慶表示，過去在臉書粉絲專頁上，分享里山的生態時，常有粉絲誤會是漏打了「阿里山的阿」，還會留言糾正，不過在里山動物列車上路後，成功讓民眾了解里山生態，這些誤會也不再發生。

林華慶表示，里山列車相當療癒，年輕人搭到很驚訝，原來台灣還有這麼多漂亮奇特的野生動物；上班族拖著疲憊身軀搭到列車，整天的壓力都會消失；親子旅客搭到里山列車，小朋友非常興奮，爸媽也可以機會教育，他表示，列車開行後，收到很多類似的回饋，他強調，里山2.0列車只是暫時休息，未來將會以更好的構想推出。

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼ 里山動物列車2.0啟航，陳吉仲。（圖／記者湯興漢攝）

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