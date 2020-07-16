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預算編不夠⋯發不出加班費！台鐵解釋：因工會不同意實施「四輪三班制」

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▲台鐵產業工會理事長王傑。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵產業工會理事長王傑。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局因預算編列不足，至今遲未發放列車長、調度員等近千人5月加班費，每人平均遭欠5000到1萬元不等。台鐵局解釋，為了落實「四輪三班制」新班表，因此須減少加班費支持，然而由於工會遲未同意變更勞動條件，只可延用兩輪一例隔週休班表，才出現加班費預算不足問題。

台鐵局表示，為落實勞基法一例一休政策，擬請增員額到位後實施「四輪三班制」新班表，同時相對撙節加班費支出，故109年度加班費預算較往年減少，復因全案尚積極與工會進行工時協商中。

請繼續往下閱讀...

為符合勞基法第30、30-1、32、34、36、49之規定，變更勞動條件，應徵得工會同意，方得實施，致新班表尚無法實施，仍需延用原有兩輪一例隔週休班表，加班費支出無法進一步撙節。

台鐵局表示，因年度預算不足，運務處行車調度與乘務人員109年5月份超時加班費未能及時於6月25日撥入員工帳戶，台鐵局已就人力有效運用及撙節人事成本等措施，積極與工會協商，以早日實施新制班表及發放加班費。

台鐵產業工會理事長王傑表示，台鐵加班費多是月底發放，不過5月加班費卻遲遲未於6月底進帳，他表示，工會從6月底反應到現在，台鐵仍無對策，後來工會發現，原來台鐵今年度編列的加班費預算僅3.6億元，較去年少了一半，才會導致此狀況。

王傑表示，全台列車長約1000餘人、調度員約100餘人，他們通通沒有拿到5月加班費，平均被欠費5000到1萬元，甚至有人被積欠2、3萬元的加班費。產工秘書長魏豫綾表示，這5000元對於台鐵員工而言，可能是房租、生活費，少了這筆錢經濟壓力絕對會大增。

▲▼台鐵,車站,旅客,觀光,觀光客,國旅。（圖／記者李宜秦攝）

▲台鐵再度積欠員工加班費。（圖／記者李宜秦攝）

魏豫綾表示，日前工會向台北市政府勞動局發起勞檢公文，豈料北市勞動局卻沒有讓產工陪同，逕自來到台北車站一樓勞檢，然而被欠費的人員在四樓，勞動局根本是檢查錯單位，還回應工會「查無不法」。不過勞動局已回應很樂意讓工會陪同，因此工會將再發函公文，重新勞檢一次。

王傑表示，據了解，台鐵連6月加班費也會發不出來，甚至不只列車長、調度人員，連車班人員也都拿不到。他指出，就是因為交通部為讓台鐵局將輪班制度改為四輪三班，因此強硬減少加班費預算，導致人力不足，又沒有加班費預算，出現欠薪的困窘情況。

▲台鐵台北車站大廳。（圖／台鐵提供）

▲台鐵日前花費20萬預算，重新設計台北車站大廳地板，遭產業工會譏「有錢貼地板，竟沒錢發加班費」。（圖／台鐵提供）

魏豫綾表示，台鐵防疫天使招募也很不順利，且台鐵都是當月招募下月天使，人力常常出現短缺，車站人員還得放下手邊工作去量體溫，這種「慢動作」對於人力緊縮的台鐵而言，更是雪上加霜。

台鐵企業工會文宣組長吳長智表示，新版勞基法上路後，在延長工時、週六出勤加班費等有些認知模糊，目前台鐵局人事處已經發函交通部，交通部對於增加預算一事，也都非常支持。

▲台鐵積欠加班費。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵積欠加班費。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵積欠加班費。（圖／台鐵產工提供）

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