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花蓮與台鐵合作「洄瀾雙城開發計畫」　火車站及舊站周邊湧商機

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▲▼花蓮火車站周邊停車位不足是亟待解決的問題。（圖／記者蕭可正拍攝，下同）

花蓮火車站周邊停車位不足是亟待解決的問題。（圖／記者蕭可正攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

疫情趨緩，花蓮成為國內旅遊最夯旅遊處之一，花蓮縣政府為建立國家級觀光門户，與台鐵局共同合作成立「洄瀾雙城開發計畫」溝通平台，期擘畫未來花蓮火車站及舊站周邊地區引進更多商機，其中包括智能停車區、休閒商業區、多功能迎賓廣場、主體商業區等多樣化活動型態，讓新、舊車站周邊土地活化利用與再生，使車站周邊不只是交通樞紐，更期許邁向成為一個複合型多樣化商業中心。

▲▼花蓮火車站周邊停車位不足是亟待解決的問題。（圖／記者蕭可正拍攝，下同）

「洄瀾雙城開發計畫」溝通平台，未來將為花蓮火車站及舊站周邊地區引進更多商機。

建設處長鄧子榆表示，針對日前有關縣府續推站前地下停車場，且約提供600格停車位之報導，顯然對縣府目前與台鐵局合作推動的花蓮火車站周邊整體開發願景有所誤解。鄧子榆進一步表示，停車位不足是火車站周邊需解決的問題，但不是唯一的問題，車站周邊應以更宏觀的角度，朝整體性的方式，規劃打造成為停車便利、交通動線順暢、空間舒適友善且商業活絡的國家級觀光門戶。至於是否有土壤液化、地下水位過高及工程技術等問題，未來都將交由專業去處理。

▲▼花蓮火車站周邊停車位不足是亟待解決的問題。（圖／記者蕭可正拍攝，下同）

此外，有關縣府提案向中央爭取中山公園規劃闢建地下停車場的計畫，目前尚於公路總局審查修正當中，公路總局及審查委員對於提案計畫所提出的審查意見，縣府將慎重的予以檢討評估，並持續與總局討論溝通，對此相關報導的批評與指教，以及各方的建議與意見，縣府都會尊重並納入參考，未來也不排除納入目前正在推動的「洄瀾雙城開發計畫」，一併進行整體規劃。

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