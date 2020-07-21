祝前妻林采緹生日快樂…胡睿兒今入監：我比較擔心小孩

記者羅志華／台北報導

藝人胡睿兒因夜店撿屍性侵判刑2年確定，於21日上午到台北地檢署報到入監，他首先祝明天生日的前妻「蛇姬」林采緹生日快樂，並表示入監最擔心的還是家人，「采緹是大人了，有自己的事情要做，我比較擔心小孩」，也提到昨晚睡得很不好，這次進去會好好沉澱自己，音樂創作不會因此中斷。

▲胡睿兒因撿屍性侵今報到入監，除祝福明天生日的前妻生日快樂外，也感嘆自己本應在外工作照顧小孩。（圖／記者羅志華攝）

胡睿兒上午獨自來北檢報到，受訪坦承錯誤，「希望大家把我當成一個借鏡，做的事情該怎麼面對、該怎麼承擔，我們就怎麼做」，出門前沒與家人多談，反倒現在鏡頭前講最多，並提到昨晚睡不太著，但他會試著「享受這樣的情緒」，也許能成為之後音樂創作、人生成長的養分。

▲▼胡睿兒坦言昨晚睡不好，這次入監帶著朋友送的4本心靈成長書籍，會在裡面好好沉澱自己，未來會持續音樂創作。（圖／記者宋良義攝）





提到家人，胡睿兒坦承最放不下的還是小孩，「采緹（前妻）已經是大人了，她有自己的事情要做，最擔心的還是…覺得自己沒盡到責任，本來應該在外工作照顧小孩、更努力往前衝刺（事業），會記取教訓，在裡面好好反省」。

對被他性侵醜聞拖累拆夥、原男團「Under Lover」成員楊琳（現改名賴以琳），胡睿兒表示很抱歉，目前仍維持友好關係；他表示自小就從事音樂創作，這次出來後，會先和朋友聚聚、討論未來的路怎麼走，在裡面也會嘗試運動、把身體養好，而之前判刑確定時，他在IG上提到「我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，這是對自己說的話，未來各位將陸續看到他的創作。

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