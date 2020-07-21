　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／胡睿兒今報到入監！剃光頭髮滿臉鬍渣現身…前妻林采緹嘆：好好照顧自己

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼胡睿兒。（圖／記者羅志華攝）

▲胡睿兒今入監。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人胡睿兒於2018年、妻子「蛇姬」林采緹待產期間，在台北信義區夜店撿屍酒醉女子性侵，即使事後賠償40萬元，卻仍未獲得被害者原諒，經法院依趁機性交罪判刑2年確定；前妻林采緹日前受訪，表示胡睿兒很捨不得小孩，把握入監前夕一家人出遊了幾次，希望能創造3人美好回憶，21日一早胡睿兒按規定，到北檢報到入監。

胡睿兒（本名胡睿楷）是饒舌男團「Under Lover」成員，於2018年6月間，在台北信義區夜店「KLASH」見一女子酒醉，竟將她帶到逃生梯間性侵，得逞後更將對方「原地丟包」自行離開，直到清潔人員發現女子才報警，北檢依趁機性交罪起訴胡睿兒。

▲▼胡睿兒性侵發監接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

案件審理期間，胡睿兒坦承犯行，並賠償受害人40萬希望能緩刑，卻沒得到對方原諒，法院一、二審均依趁機性交罪判他2年，最高法院駁回胡睿兒上訴後，全案確定，當時他在IG上平淡表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，台北地檢署通知他於21日上午10點報到入監。

▲▼胡睿兒性侵發監接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲胡睿兒帶了4本書入監閱讀。（圖／記者宋良義攝）

撿屍事件爆發後，胡睿兒於3月間與林采緹簽字離婚，但仍心繫小孩與前妻，趁著入監前的最後時光，一家人出遊在IG上曬出多張照片，林采緹也感嘆道，「胡睿兒入監隔天就是我的生日」，也提醒對方要好好照顧自己。而他21日報到時，已將頭髮剃光，不過現身時，他滿臉鬍渣略顯憔悴，在面對媒體訪問時，他亮出4本書，苦笑表示，自己很少閱讀，但「這次進去會好好沉澱自己」。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
掏500元三倍券「有找零嗎？」　老闆一波神操作客人吃癟呆了
快訊／胡睿兒現身報到入監！　林采緹嘆：好好照顧自己
老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻　釣出大票苦主
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

元祖少奶奶生氣也沒用　丈夫被控偷吃富家千金「通姦除罪」不起訴

快訊／胡睿兒今報到入監！剃光頭髮滿臉鬍渣現身…前妻林采緹嘆：好好照顧自己

桃園賓士撞路邊轎車肇逃！目擊者「他在幹嘛？我看傻眼」　隔天見更扯景象

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月　23日青年路還有一場

叔叔水管狂噴滿臉水掰「淨化空氣」　姪子濕身一次拿3萬

桃園女囚「求救被當說謊」醒來慘變癱瘓　身世悲！3歲就被生母賣掉抵債

小學畢業暑假遭推入火坑…3男性侵少女12次　狠母樂收錢下場曝

總統府驚傳鬧鬼！電梯忽上忽下「日本兵半夜踢正步」　背後原因曝光

新北名師爆性騷！摸腿湊臉「對妳有性衝動」　一句話激怒她讓LINE曝光

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

夏日吃驚的關鍵秘密！全台竟只有3%的人知道！

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

元祖少奶奶生氣也沒用　丈夫被控偷吃富家千金「通姦除罪」不起訴

快訊／胡睿兒今報到入監！剃光頭髮滿臉鬍渣現身…前妻林采緹嘆：好好照顧自己

桃園賓士撞路邊轎車肇逃！目擊者「他在幹嘛？我看傻眼」　隔天見更扯景象

台南鐵路地下化開元路強制拆除暫緩2個月　23日青年路還有一場

叔叔水管狂噴滿臉水掰「淨化空氣」　姪子濕身一次拿3萬

桃園女囚「求救被當說謊」醒來慘變癱瘓　身世悲！3歲就被生母賣掉抵債

小學畢業暑假遭推入火坑…3男性侵少女12次　狠母樂收錢下場曝

總統府驚傳鬧鬼！電梯忽上忽下「日本兵半夜踢正步」　背後原因曝光

新北名師爆性騷！摸腿湊臉「對妳有性衝動」　一句話激怒她讓LINE曝光

公鹿5天第2人宣布確診！重要替補康諾頓中鏢　主帥預估能趕上復賽首戰

TOYOTA「高級版RAV4」單月接單4.5萬張！原預計只賣3100台

台南小學校園驚見「尻槍男」　落網辯「因疫情失業壓力大」

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備就靠這張

玻璃屋內吃沙拉、喝拿鐵！台中老宅早午餐　捲稻草造景超好拍

中職／劉貴元選秀獲兄弟青睞　徐總培育美濃首批球員進職棒

桃園路邊攤美食進軍百貨櫃位　老闆用大七送龍蝦...網友想應徵司機

緯創開盤即走高！盤中股價一度上漲2元　最高點來到34.95元

中職／林政華獲桃猿指名：喜歡球隊　盼看齊陳晨威快腿

基本工資到底漲不漲？　勞長許銘春：8月份就會知道

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

社會熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

蚵仔煎一日狂賣400份　廚師黑背景揭穿

跑山遇頭獎「刮中雪佛蘭超跑」　騎士恐賠到脫褲

快訊／南鐵強拆2戶爆衝突！達成協議　黃家2個月內自行拆除

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

菜市場巨獸級雨遮從天降　美甲店慘遭埋

即／台南鐵路東移　99歲阿嬤家要被拆

新北女一年洗一次澡　夫忍13年求離婚

男大生潑化骨水殺人…自曝舍友性侵

桃園女跳水救子「面朝下溺斃」！9歲兒重回現場沉默

工程行老闆活活打死員工！監視器全消失…他渾身血被扛出

台中一中生遭控「笑女嬰是狗」　校長回應了

基進黨罵韓「無恥」遭告　檢判「合理監督」不起訴

更多熱門

相關新聞

見TikTok網友！少女慘遭3男性侵

見TikTok網友！少女慘遭3男性侵

巴基斯坦一名少女近日出門見「抖音」（TikTok）上認識的朋友，坐到對方車上後，竟遭網友與2名同夥用槍脅迫，在車內將她性侵得逞！

胡睿兒撿屍性侵判2年...「入獄倒數1天」心情狀況曝光！

胡睿兒撿屍性侵判2年...「入獄倒數1天」心情狀況曝光！

胡睿兒撿屍夜店妹判2年　明早10點入監

胡睿兒撿屍夜店妹判2年　明早10點入監

人妻隔離所遭性侵　男凶嫌確診

人妻隔離所遭性侵　男凶嫌確診

他性侵19女開庭　「求媽別旁聽」罪狀讀完母昏厥

他性侵19女開庭　「求媽別旁聽」罪狀讀完母昏厥

關鍵字：

胡睿兒林采緹蛇姬夜店撿屍性侵趁機性交

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

龍洞夜潛「海水」跟進房…暗處人臉照曝光

老婆幫領三倍券！信封袋「整片綠」他看傻

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

新竹牛郎拒陪睡！55歲貴婦「直接叼住」他崩潰

翁「垂頭癱死博愛座」乘客伴屍數小時

即／威力彩頭獎未送出　確定46連槓

兒3歲仍不婚！林辰唏霸氣：他13個乾媽都是T

陸企立訊蠶食台廠！驚動郭台銘

更多

最夯影音

更多
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面