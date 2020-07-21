快訊／胡睿兒今報到入監！剃光頭髮滿臉鬍渣現身…前妻林采緹嘆：好好照顧自己

▲胡睿兒今入監。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

藝人胡睿兒於2018年、妻子「蛇姬」林采緹待產期間，在台北信義區夜店撿屍酒醉女子性侵，即使事後賠償40萬元，卻仍未獲得被害者原諒，經法院依趁機性交罪判刑2年確定；前妻林采緹日前受訪，表示胡睿兒很捨不得小孩，把握入監前夕一家人出遊了幾次，希望能創造3人美好回憶，21日一早胡睿兒按規定，到北檢報到入監。

胡睿兒（本名胡睿楷）是饒舌男團「Under Lover」成員，於2018年6月間，在台北信義區夜店「KLASH」見一女子酒醉，竟將她帶到逃生梯間性侵，得逞後更將對方「原地丟包」自行離開，直到清潔人員發現女子才報警，北檢依趁機性交罪起訴胡睿兒。

案件審理期間，胡睿兒坦承犯行，並賠償受害人40萬希望能緩刑，卻沒得到對方原諒，法院一、二審均依趁機性交罪判他2年，最高法院駁回胡睿兒上訴後，全案確定，當時他在IG上平淡表示，「內心平靜，我想我會做好12首歌，講故事給你聽」，台北地檢署通知他於21日上午10點報到入監。

▲胡睿兒帶了4本書入監閱讀。（圖／記者宋良義攝）

撿屍事件爆發後，胡睿兒於3月間與林采緹簽字離婚，但仍心繫小孩與前妻，趁著入監前的最後時光，一家人出遊在IG上曬出多張照片，林采緹也感嘆道，「胡睿兒入監隔天就是我的生日」，也提醒對方要好好照顧自己。而他21日報到時，已將頭髮剃光，不過現身時，他滿臉鬍渣略顯憔悴，在面對媒體訪問時，他亮出4本書，苦笑表示，自己很少閱讀，但「這次進去會好好沉澱自己」。

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