被哥哥罵又罰站　隔天「殺豬放血」殺掉他！重判20年定讞

▲雲林男子遭弟弟殺豬放血式殺害，判刑20年定讞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

雲林北港鎮綽號「殺豬ㄟ」的蔡姓男子，2018年間遭人砍殺20多刀陳屍家中，致命傷是被「殺豬放血」的兇殘手法刺穿喉部。檢警調查後，發現他患有思覺失調症的弟弟，因長期被男子辱罵，又在案發前一天被叫去罰站，心生不滿而犯案。二審將弟弟重判20年，，案經上訴，最高法院20日駁回上訴定讞。

死者蔡男在家中排行老大，另有4個弟弟、2個妹妹，蔡男曾以屠豬維生，離婚後搬回北港老家與2名弟弟、妹妹同住，工作因此中斷，蔡男打零工維生。而蔡男性格和善，少與人結怨，但他有酗酒習慣，經常晚上在家裡喝酒，而且酒後常常大發脾氣，對著弟弟、妹妹辱罵。

案件發生於2018年7月間，警方接獲報案，報案者是蔡男的妹妹，她指稱，案發當天上午她外出買早餐，當時死者與弟弟還在家中睡覺，結果她1個小時回家，弟弟就驚慌表示「哥哥被人殺死了」。她到廚房查看，果真見到哥哥倒臥在血泊中，她才趕緊報案。而弟弟還說，有聽到哥哥與人爭吵的聲音，但沒看到是什麼人。由於現場並無打鬥痕跡，檢警懷疑當時在家的弟弟嫌疑最大，但弟弟因有思爵失調症以及畏避型人格障礙，對案情始終交代不清。而檢警跟據現場勘查推斷，蔡男在遭到「屠豬式」放血殺害後，弟弟還簡單清理過現場，並清洗3把屠豬刀，因此對他提起公訴。

法院調查後，認為蔡男曾在2007年間因細故毆傷、恫嚇弟弟，彼此積蘊怨懟；由於弟弟因精神疾病、失業在家，長期承受蔡男酒後言語辱罵好吃懶做，指使工作或命其罰站，揚言將其趕出家門，而深感痛苦及壓力。案發前一天，蔡男更因酒後吼叫怒罵弟弟為何不工作、命令罰站，弟弟擔心自己被趕出家門後將無法生活，生命受到嚴重威脅，最後才殺害蔡男。

一審將弟弟重判無期徒刑，上訴二審後，台南高分院認為弟弟犯案時受精神疾病影響，依照刑法19條第2項減刑，改判有期徒刑20年。全案再上訴第三審，最高法院20日駁回上訴定讞。