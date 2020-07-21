陸新冠疫苗臨床結果曝！可誘發免疫反應　預防功效「無法確定」

▲新冠肺炎疫苗在疫情嚴峻的當下備受期待。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

截至21日上午6點30分，新冠肺炎全球累計確診1463萬207例、60萬8572死，疫苗何時問世備受矚目。國際學術期刊《柳葉刀》雜誌20日發表最新研究論文，在中國大陸進行的新冠候選疫苗二期臨床試驗發現，該疫苗是安全的，並且可以誘發免疫反應。

《柳葉刀》20日晚在線發表由中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜團隊，所研發的新冠疫苗二期（II期）臨床試驗結果的論文，結果顯示該疫苗是安全的，可以誘發免疫反應。

研究人員在論文中同時指出，必須強調，前述臨床試驗的受試者在接種疫苗後，都沒有被刻意暴露在感染新冠病毒都危險中，目前尚無法確定該疫苗是否能有效預防新冠病毒感染，而需要進行三期臨床試驗來回答這一問題。

此外，前述試驗僅追蹤受試者28天，因此尚無該疫苗誘導的免疫力持久性數據。前述二期臨床試驗的主要目的是，評估疫苗的免疫原性和安全性，並為三期臨床試驗確定最合適的疫苗劑量提供依據。

▲大陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

前述試驗4月份在武漢進行，508名受試者參與，其中13％受試者的年齡在55歲以上、61％受試者的年齡在18-44歲之間、26％受試者的年齡在45-54歲之間。253名受試者接受了高劑量的疫苗，注射了約1×10^11個病毒顆粒（疫苗）；129人接受了低劑量，約5×10^10個病毒顆粒；126人接受了安慰劑，沒打疫苗。

試驗結果顯示，接種前述疫苗的高劑量組的95％的受試者，和低劑量組91％的受試者，在接種疫苗後第28天時，均誘發了T細胞免疫反應或抗體免疫反應。接種後第28天，高劑量組96％的受試者和低劑量組97％的受試者，均出現了結合抗體免疫應答；而中和抗體免疫應答的受試者比例分別是59 ％和47%。

與一期臨床試驗相比，二期試驗的受試者更廣泛，包括了55歲以上人群。研究人員指出，與年輕人群相比，年齡較大的受試者對該疫苗的耐受性較好，但免疫反應水準相對低。

陳薇表示，一旦感染新冠病毒，老年人將面臨嚴重疾病甚至死亡的高風險，因此老年人是新冠疫苗的重要目標人群，但可能需要增加疫苗劑量，以在該人群中誘發更強的免疫反應，相關研究正在進行中。