人為失誤「陰性病患」與確診者同住7小時！　港衛生署急道歉：太累了

▲疫情下的醫護人員都非常辛苦。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎疫情再爆發，最新公佈新增確診73例，累計達1959例。其中有2名進行檢測人士的結果，因人為失誤而被掉轉，一名「陰性」患者在隔離病房內，與另一名確診者共處長達7小時！

香港衞生署衞生防護中心20日晚公佈，有2名進行檢測人士的結果，因為人為失誤而被掉轉，遭誤診陽性的「病人」，一度留在東區醫院至當局發現錯誤期間，在隔離病房內與另一名確診者共處7小時，因上被列為密切接觸者，需要送往檢疫而未能回家；被誤診「病人」為第1882宗，居於將軍澳富康花園8座。

▲香港再度爆發疫情 。（圖／路透社）



衞生防護中心公共衞生化驗服務處顧問醫生（微生物學）曾艾壯解釋，有同事查報告，發現原本陽性報告已出，追查後得悉，原本陽性病人，輸入成陰性病人報告，追問負責化驗同事及查看所有紀錄，確認檢測過程無出錯，但實驗室數字相當類似，原本編號是48174，但錯誤輸入「47184」。

他接著稱，涉事同事相當累，為此感到非常抱歉，已向病人解釋及道歉，並感謝病人對犯錯事件無苛責，希望不再發生；檢測數目已由平時2000至5000個，增至每日9000，但同意累不是藉口，以後所有陽性報告會加緊核查，「人為錯誤是實驗室工作內最怕發生，希望減至零，再次為受影響病人道歉。」

▲香港餐廳響應防疫。（圖／路透）

衞生署衞生防護中心總監黃加慶則表示，被誤診病人在東區醫院同一病房內，與另一確診病人共處7小時，雖然是負壓病房並且空氣流轉好，相信受感染風險不高，但仍被介定為密切接觸者，需要接受檢疫，而其2名同住家人入住檢疫中心令會被解除。

黃加慶重申不是檢測過程出現錯誤，這次是人為錯誤，強調不是藉口，會檢視質素及員工工作量休息，隨著工作檢測需求大量增加，實驗室會一直檢討令過程更好。