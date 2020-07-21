蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

&amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;gt;

▲蔡哥經過職業傷害的摧殘後，決定參加全家《健康志向蛋白纖食餐》挑戰，誓言成為夏日海灘最美的那道風景。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

Youtuber蔡哥以「尷尬」的笑話聞名，在Youtube上班不要看的頻道一直是深受粉絲歡迎的角色，但經過無情拍片摧殘、職業傷害後，蔡哥的身材就像氣球一樣「膨脹」起來，短短兩年就胖了10公斤。雖然很多人都覺得他肉肉的講起笑話更「好笑」，甚至讓蔡哥差點困在這個窠臼中。為了健康著想，決定參加全家便利商店的《健康志向蛋白纖食餐》計畫，來挑戰7天都吃經過營養師精心設計的全家蛋白纖食餐，看看身體會出現什麼驚人變化。

▼蔡哥開始挑戰《健康志向蛋白纖食餐》。



Day 1

第一天蔡哥早餐選擇全家新推出的「蛋白多多豬肉堡」搭配凱薩沙拉、冰美式，以往在吃沙拉時，都會認為佐醬不應該加好加滿，但這次的全家《健康志向蛋白纖食餐》是經過營養師精心調配、背書，所以在份量上完全不需要擔心。在咬了第一口蛋白多多豬肉堡之後，蔡哥馬上被大滿足的口感驚艷，除了雙層蛋的滑嫩以外，裡面還夾著超級大麥增添口感，咬下去有一種「補啾」的感覺，讓蔡哥忍不住直接開始單押RAP說，「適合不吃辣的你，就讓我們來一起。」

但蔡哥最擔心的就是「想喝飲料」的癮頭會壓不下來，在要吃晚餐之前還聞到隔壁正在烤肉的碳香，讓蔡哥差點「凍未條」，只好飛奔去健身後快點回家享用晚餐。晚餐則是選用蛋白質很高的「養Ｇ青醬義麵盒」，內含義式雞胸肉片、花椰菜、超級大麥、烤豆腐、雞肉絲搭配青醬，蔡哥在開吃前還大開玩笑說，因為這是最新品自己算是嚐鮮，如果不好吃的話千萬不要去買，還說，「我平常加醬的時候都是全加（全家）啊」 ，但在吃完後蔡哥立刻大讚就跟平常外面吃的雞肉飯一樣，再配上切絲的雞肉絲口感更豐富，在第一天的挑戰結束後，原本以為這類型的餐點都會很乏味，但沒想到餐點內容意外都還不錯。

▼蔡哥搶先品嚐全家新品「蛋白多多豬肉堡」、「養G青醬義麵盒」。



Day 2

在第二天的早餐則吃了「鹽水雞肉超級大麥飯糰」，將超大塊的鹽水雞混雜超級大麥放入飯糰內，再用海苔包覆著增添鹽味，飯是一粒一粒不會黏爛在一起。蔡哥咬下去後大讚雞肉很嫩，而最讓蔡哥驚訝的就是在營養師的健康菜單下，早餐她居然能喝到拿鐵，將之前的飲料癮一口氣壓下去。

在假日跑到公司上班的蔡哥，還是嚴格遵守比賽規則，沒有趁著工作之忙偷吃其他食物，晚餐一樣選用昨天大讚的「蛋白多多豬肉堡」配上媽媽煮藝的「黑胡椒毛豆」。到了睡前就是要驗收第二天的成果，沒想到成果很棒，讓蔡哥不斷稱讚自己根本是「瘦身奇才」。

▼鹽水雞肉超級大麥飯糰裡面超大塊雞肉配上增添口感的超級大麥，讓蔡哥大讚很好吃。



Day 3

到了第三天，錄完節目的蔡哥可說是面對這次挑戰中最具誘惑的一天，在錄完節目後率先品嚐蕃茄口味的「健身巨巨烤雞歐姆蛋燴飯」，裡頭有放入起司增添香氣但不會到太多熱量負擔太大，加上花椰菜吃下去很涮嘴，配上凱薩沙拉跟千島醬。吃完後蔡哥發現，其實這些東西吃完都有八九分飽，跟以往不同的是以前會硬塞飲料，現在就保持有飽足感，整體戰術是往對的方向前進。

▼健身巨巨歐姆蛋燴飯以番茄醬為底，搭配超豐富配料吃起來完全不無聊。

▼香蒜和風烤雞沙拉還加入超級大麥增添口感，配上特調醬料能替體內做好環保。

晚上還被帶到居酒屋參加朋友聚會，但蔡哥堅守決不破戒的原則，只用聞的跟喝無糖綠茶，在歷經一天煎熬後，晚上則是吃香蒜和風烤雞沙拉，由運動營養師監製，搭配特製的醬料能替體內做好清潔。雖然說是沙拉，但裡面有花椰菜、螺絲麵、烤雞肉片、還有超級大麥片，幾乎跟完整主食一樣，再啃起一顆蘋果，讓晚上超大滿足。

接著又要面對第三天的驗收時間，這次為了怕觀眾不相信，今天特別使用一鏡到底的方式記錄體重，沒想到出現驚人變化，堪稱蔡哥挑戰史上最大成功，讓他本人也嚇一大跳，直呼這次蛋白纖食餐太厲害，但他認為反而是讓他學著吃對的食物，才會有這麼驚人的變化。

▼蔡哥怕觀眾不相信，用一鏡到底的方式記錄體重。

Day 4

經過了前三天的驚人變化，更激勵蔡哥繼續堅持，第四天早餐以蘋果油醋沙拉作為開端，連來到公司都被公司同事問說，「吃的這麼健康！」，公司同事還追問，「不會吃的很痛苦嗎？」蔡哥反倒說，「這次真的顛覆我對便利商店的想像」，雖然吃久了還是會想到外面世界。

晚餐則是義式香草烤蔬配上烤多蛋白餐盒，蔡哥在開吃之前還不忘開玩笑說，義式香草跟別人考試會很可憐，因為他會考輸（烤蔬）；而考多蛋白餐盒則是在視覺上就給人大大滿足，烤豆腐、雞腿排再配上超特別的「烤蛋白」以及滿滿蔬菜。蔡哥還說，吃到第四天發現整個系列的雞肉料理都處理得很棒，完全不會吃不下去。而在驗收時，則是小幅下降到93公斤，連麻希跟關關都說最近看蔡哥有一種隱約變瘦的感覺，讓他信心整個UP UP。

▼挑戰來到第四天，整個系列的飲食顛覆蔡哥對於便利商店美食的想像。

接著到了最後三天， 蔡哥依然遵循著菜單上吃，他驚覺是不是因為這幾天吃的正確的食物，讓身體的負擔變低，不管是在運動表現、跟心情穩定上有變好，而且在菜單中不是偶爾能夠喝到拿鐵，嚐到甜味不會因為像一般的健身餐一樣完全無糖那麼痛苦，讓喝到Let's Cafe的蔡哥一如往常開啟雙關玩笑說，「我的咖（腳）都飛起來了！」，甚至隱約覺得肚子有消下去的感覺。

雖然到了第六天晚上不小心破戒，吃了一碗雞絲麵，但蔡哥決定勇敢承擔，用跑步一個小時去抵銷自己的罪孽，甚至還玩起「捕捉全家」的遊戲，讓第六天的體重驗收直接跌到92.5公斤。在最後一天蔡哥替這幾天的菜色做了排名，自己最喜歡的是紅醬醬底的「健身巨巨歐姆蛋燴飯」，第二名則是「養G青醬義麵盒」，都跟一般想像中的健康餐不一樣，味道很豐富，並建議如果想要跟他一起接受挑戰的人，可以到全家便利商店去找上面有營養師頭像認證的產品，這些都含有高蛋白、超級大麥的膳食纖維。

▼蔡哥在「懺悔之旅」中還玩起數全家的遊戲。

宣告正式完成七天的《全家健康志向蛋白纖食餐》大挑戰，蔡哥發現自己短短七天就有很驚人的變化，在IG上的限動也有不少粉絲都發現有很明顯的改變，整個人變得比較神清氣爽，也希望所有粉絲能在看完他自己的影片後能跟著他一起前進，找回屬於健康人生的感動。

▼7天過後蔡哥除了體態變化外，最重要的是找到正確的飲食方式。



