　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲蔡哥經過職業傷害的摧殘後，決定參加全家《健康志向蛋白纖食餐》挑戰，誓言成為夏日海灘最美的那道風景。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

Youtuber蔡哥以「尷尬」的笑話聞名，在Youtube上班不要看的頻道一直是深受粉絲歡迎的角色，但經過無情拍片摧殘、職業傷害後，蔡哥的身材就像氣球一樣「膨脹」起來，短短兩年就胖了10公斤。雖然很多人都覺得他肉肉的講起笑話更「好笑」，甚至讓蔡哥差點困在這個窠臼中。為了健康著想，決定參加全家便利商店的《健康志向蛋白纖食餐》計畫，來挑戰7天都吃經過營養師精心設計的全家蛋白纖食餐，看看身體會出現什麼驚人變化。

▼蔡哥開始挑戰《健康志向蛋白纖食餐》。

▲▼ 全家X蔡哥 。（圖／翻攝自影片）

Day 1

第一天蔡哥早餐選擇全家新推出的「蛋白多多豬肉堡」搭配凱薩沙拉、冰美式，以往在吃沙拉時，都會認為佐醬不應該加好加滿，但這次的全家《健康志向蛋白纖食餐》是經過營養師精心調配、背書，所以在份量上完全不需要擔心。在咬了第一口蛋白多多豬肉堡之後，蔡哥馬上被大滿足的口感驚艷，除了雙層蛋的滑嫩以外，裡面還夾著超級大麥增添口感，咬下去有一種「補啾」的感覺，讓蔡哥忍不住直接開始單押RAP說，「適合不吃辣的你，就讓我們來一起。」

但蔡哥最擔心的就是「想喝飲料」的癮頭會壓不下來，在要吃晚餐之前還聞到隔壁正在烤肉的碳香，讓蔡哥差點「凍未條」，只好飛奔去健身後快點回家享用晚餐。晚餐則是選用蛋白質很高的「養Ｇ青醬義麵盒」，內含義式雞胸肉片、花椰菜、超級大麥、烤豆腐、雞肉絲搭配青醬，蔡哥在開吃前還大開玩笑說，因為這是最新品自己算是嚐鮮，如果不好吃的話千萬不要去買，還說，「我平常加醬的時候都是全加（全家）啊」 ，但在吃完後蔡哥立刻大讚就跟平常外面吃的雞肉飯一樣，再配上切絲的雞肉絲口感更豐富，在第一天的挑戰結束後，原本以為這類型的餐點都會很乏味，但沒想到餐點內容意外都還不錯。

▼蔡哥搶先品嚐全家新品「蛋白多多豬肉堡」、「養G青醬義麵盒」。

▲▼ 全家X蔡哥

▲▼ 全家X蔡哥

Day 2

在第二天的早餐則吃了「鹽水雞肉超級大麥飯糰」，將超大塊的鹽水雞混雜超級大麥放入飯糰內，再用海苔包覆著增添鹽味，飯是一粒一粒不會黏爛在一起。蔡哥咬下去後大讚雞肉很嫩，而最讓蔡哥驚訝的就是在營養師的健康菜單下，早餐她居然能喝到拿鐵，將之前的飲料癮一口氣壓下去。

在假日跑到公司上班的蔡哥，還是嚴格遵守比賽規則，沒有趁著工作之忙偷吃其他食物，晚餐一樣選用昨天大讚的「蛋白多多豬肉堡」配上媽媽煮藝的「黑胡椒毛豆」。到了睡前就是要驗收第二天的成果，沒想到成果很棒，讓蔡哥不斷稱讚自己根本是「瘦身奇才」。

▼鹽水雞肉超級大麥飯糰裡面超大塊雞肉配上增添口感的超級大麥，讓蔡哥大讚很好吃。

▲▼蔡哥X全家。

▲▼蔡哥X全家。

Day 3

到了第三天，錄完節目的蔡哥可說是面對這次挑戰中最具誘惑的一天，在錄完節目後率先品嚐蕃茄口味的「健身巨巨烤雞歐姆蛋燴飯」，裡頭有放入起司增添香氣但不會到太多熱量負擔太大，加上花椰菜吃下去很涮嘴，配上凱薩沙拉跟千島醬。吃完後蔡哥發現，其實這些東西吃完都有八九分飽，跟以往不同的是以前會硬塞飲料，現在就保持有飽足感，整體戰術是往對的方向前進。

▼健身巨巨歐姆蛋燴飯以番茄醬為底，搭配超豐富配料吃起來完全不無聊。

▲▼ 全家Ｘ蔡哥。

▼香蒜和風烤雞沙拉還加入超級大麥增添口感，配上特調醬料能替體內做好環保。

▲▼ 全家Ｘ蔡哥。

晚上還被帶到居酒屋參加朋友聚會，但蔡哥堅守決不破戒的原則，只用聞的跟喝無糖綠茶，在歷經一天煎熬後，晚上則是吃香蒜和風烤雞沙拉，由運動營養師監製，搭配特製的醬料能替體內做好清潔。雖然說是沙拉，但裡面有花椰菜、螺絲麵、烤雞肉片、還有超級大麥片，幾乎跟完整主食一樣，再啃起一顆蘋果，讓晚上超大滿足。

接著又要面對第三天的驗收時間，這次為了怕觀眾不相信，今天特別使用一鏡到底的方式記錄體重，沒想到出現驚人變化，堪稱蔡哥挑戰史上最大成功，讓他本人也嚇一大跳，直呼這次蛋白纖食餐太厲害，但他認為反而是讓他學著吃對的食物，才會有這麼驚人的變化。

▼蔡哥怕觀眾不相信，用一鏡到底的方式記錄體重。

▲▼ 全家Ｘ蔡哥。 

Day 4

經過了前三天的驚人變化，更激勵蔡哥繼續堅持，第四天早餐以蘋果油醋沙拉作為開端，連來到公司都被公司同事問說，「吃的這麼健康！」，公司同事還追問，「不會吃的很痛苦嗎？」蔡哥反倒說，「這次真的顛覆我對便利商店的想像」，雖然吃久了還是會想到外面世界。

晚餐則是義式香草烤蔬配上烤多蛋白餐盒，蔡哥在開吃之前還不忘開玩笑說，義式香草跟別人考試會很可憐，因為他會考輸（烤蔬）；而考多蛋白餐盒則是在視覺上就給人大大滿足，烤豆腐、雞腿排再配上超特別的「烤蛋白」以及滿滿蔬菜。蔡哥還說，吃到第四天發現整個系列的雞肉料理都處理得很棒，完全不會吃不下去。而在驗收時，則是小幅下降到93公斤，連麻希跟關關都說最近看蔡哥有一種隱約變瘦的感覺，讓他信心整個UP UP。

▼挑戰來到第四天，整個系列的飲食顛覆蔡哥對於便利商店美食的想像。

▲▼ 蔡哥X全家 。

接著到了最後三天， 蔡哥依然遵循著菜單上吃，他驚覺是不是因為這幾天吃的正確的食物，讓身體的負擔變低，不管是在運動表現、跟心情穩定上有變好，而且在菜單中不是偶爾能夠喝到拿鐵，嚐到甜味不會因為像一般的健身餐一樣完全無糖那麼痛苦，讓喝到Let's Cafe的蔡哥一如往常開啟雙關玩笑說，「我的咖（腳）都飛起來了！」，甚至隱約覺得肚子有消下去的感覺。

雖然到了第六天晚上不小心破戒，吃了一碗雞絲麵，但蔡哥決定勇敢承擔，用跑步一個小時去抵銷自己的罪孽，甚至還玩起「捕捉全家」的遊戲，讓第六天的體重驗收直接跌到92.5公斤。在最後一天蔡哥替這幾天的菜色做了排名，自己最喜歡的是紅醬醬底的「健身巨巨歐姆蛋燴飯」，第二名則是「養G青醬義麵盒」，都跟一般想像中的健康餐不一樣，味道很豐富，並建議如果想要跟他一起接受挑戰的人，可以到全家便利商店去找上面有營養師頭像認證的產品，這些都含有高蛋白、超級大麥的膳食纖維。

▼蔡哥在「懺悔之旅」中還玩起數全家的遊戲。

▲▼ 全家X蔡哥 。（圖／記者蘇晟彥攝）

宣告正式完成七天的《全家健康志向蛋白纖食餐》大挑戰，蔡哥發現自己短短七天就有很驚人的變化，在IG上的限動也有不少粉絲都發現有很明顯的改變，整個人變得比較神清氣爽，也希望所有粉絲能在看完他自己的影片後能跟著他一起前進，找回屬於健康人生的感動。

▼7天過後蔡哥除了體態變化外，最重要的是找到正確的飲食方式。

▲▼ 蔡哥X全家。
 

►票券擺到過期！快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台灣赴曼谷班機又傳有9人發燒！指揮中心回應了
夫妻為三倍券翻臉！他要買微波爐竟載3歲女兒離家失蹤
威力彩連槓46次飆25億！「偏財運最旺」4星座曝光
驚悚影片曝！台中小客車左轉猛撞騎士噴飛3m　碎片炸裂連8撞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備、去健身房就靠這張

頂好、JASONS獨家代理！「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」網友最想試

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

東森電視購物首度開賣鼎王電子票券　每人最低456元起、再送伊比利豬乙盤

生活就像一場運動　熱血大叔史丹利甩宅味變陽光　有了補水法寶玩得更盡興

蔡哥2年胖10公斤⋯挑戰7天全家健康志向蛋白纖食餐　立志重回陽光男孩

養了50年魚⋯他「一輩子就為虱目魚打拼」感動登最大賣場　最好吃的不是魚肚

電商第二波振興！買旅遊最高回饋近萬元　優惠券給4千再送4千

大麥克免費吃！麥當勞得來速「熟客券」強勢回歸　限時28天

知名企業曝新進員工必備技能「人人都要會做蛋包飯」　驚人手藝不輸專業職人！

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽　看運動比賽、買裝備、去健身房就靠這張

頂好、JASONS獨家代理！「松露洋芋片、香蕉巧克力餅乾」網友最想試

酒心智庫邀台灣藝術家聯名限量「單桶原酒」！傾力打造酒標　展現台灣之美

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

暑假出遊注意！高美溼地假日交通管制禁行汽機車　高鐵搭公車可直達八仙山

雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　估修50萬！已故議員之子無奈：買不到半年

北極熊可能在80年內滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

網讚偉晉穿搭有品味...關韶文點出「寬褲」他秒暴怒　嗆粉絲往事被挖出

4歲女童拿電線卻誤抓「劇毒眼鏡蛇」　媽目睹驚險畫面嚇壞！

代步電動車5萬有找！最高時速45km／h、從北車騎到白沙灣沒問題

台灣赴曼谷班機又有旅客發燒！莊人祥：初步掌握有9人

邊境何時解封？陳時中給出「2條件」答案　蘇貞昌：嚴謹是必要的！

女神級「熊貓外送員」爆出S曲線　真實身分曝光...男客心碎

消費熱門新聞

大麥克免費吃！得來速「熟客券」回來了

500元動滋券免費送！400萬份登記就抽

網傳滿80元免運費！熊貓官方回應

貝克漢長子宣布訂婚

砸32億買下頂好！家樂福總座說話了

三倍券到手　快把青春露帶回家

Gap夏季4折起線上商城同步開跑　

小7預購振興三倍券6大Q＆A一次懂

最好吃的不是魚肚！虱目魚「菲力」又Q又軟嫩

量販超市「三倍券優惠」一次看

知名企業奇妙檢定「做蛋包飯」

獨家代理「松露洋芋片」網友討論最高

電商第二波振興　買旅遊最高回饋近萬元

超粉嫩又柔軟的「療癒洗衣店」　成為新夏最夯打卡點！

更多熱門

相關新聞

根本就是咖啡廳！台中新超商有奢侈單人沙發

根本就是咖啡廳！台中新超商有奢侈單人沙發

全台1萬多家超商裡頭可是包含不少特色超商，如在宜蘭蜡藝蠟筆城堡新館的7-11蜡藝館門市，圓弧造型的座位區搭配擁有彩色吊燈的天花板、彩繪牆，整間門市還都有OPEN家族陪伴，可愛破表，吸引不少人踩點打卡。近日又有一間充滿日系風格的超商悄悄開幕，不僅提供超高質感單人沙發座椅，一走上二樓彷彿踏進咖啡館一般，木質調裝潢搭配一大片落地窗，牆上還有可愛小動物，下午時段來這喝杯咖啡絕對是一大享受。

統一及全家聯手阻詐立大功

統一及全家聯手阻詐立大功

三倍券15日放領！超商加碼優惠來了

三倍券15日放領！超商加碼優惠來了

「全家X森永」必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

「全家X森永」必吃爆餡牛奶糖包子、脆皮泡芙

柯南迷衝！超商打造「懸疑消失之謎」新集點

柯南迷衝！超商打造「懸疑消失之謎」新集點

關鍵字：

全家全家便利商店蛋白纖食餐蔡哥

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面