根本就是咖啡廳！台中新超商擁整片落地窗、奢侈單人沙發　還有可愛彩繪小熊

▲台中新開全家輕井澤門市。（圖／《婷玩味生活》授權提供，以下皆同，請勿任意使用以免侵權）

記者蕭筠／台北報導

全台1萬多家超商裡頭可是包含不少特色超商，如在宜蘭蜡藝蠟筆城堡新館的7-11蜡藝館門市，圓弧造型的座位區搭配擁有彩色吊燈的天花板、彩繪牆，整間門市還都有OPEN家族陪伴，可愛破表，吸引不少人踩點打卡。

近日又有一間充滿日系風格的超商悄悄開幕，不僅提供超高質感單人沙發座椅，一走上二樓彷彿踏進咖啡館一般，木質調裝潢搭配一大片落地窗，牆上還有可愛小動物，下午時段來這喝杯咖啡絕對是一大享受。

▲▼門市提供單人沙發，十分有質感。



位於台中南屯的這間全家輕井澤門市，16日才剛開幕就吸引目光，門市外觀以暖色系磚塊搭配深色木頭推砌而成，走進店內的左手邊就是座位區，特別的是門市提供沙發單人座椅，搭配窗花地板、天花板的木頭交叉插飾，讓人迫不及待想直接坐下來休息一下，而且還提供充電插座，實在太貼心。

▲▼門市2樓彷彿踏進咖啡廳一般。



走上2樓眼睛更是為之一亮，同樣是座位區提供民眾短暫用餐，卻彷彿一腳踏進咖啡廳一般，映入眼簾的先是木頭地板，再來是一整片落地窗，隨時可以看到窗外田園景致，天花板同樣是木頭交叉裝飾搭配灰色水泥，洋溢著滿滿日式簡約風。

另外牆上、樓梯還有超可愛彩繪熊、鹿等圖案以及文青相框等裝飾，可愛之餘不忘兼顧質感，且在2樓座椅部分有高腳椅、舒適靠椅以及圓椅任挑任選，還提供廁所，下次來除了買東西可別忘了拍照打卡。

全家台中輕井澤店

地址：台中市南屯區黎明路二段708號（雲河概念旅館）

營業時間：24h

▲▼全家新彩虹村店。（圖／業者提供）



除外，台中南屯前陣子也有一間全家特色超商開幕，因為鄰近人氣景點彩虹村，故特別以拼接彩虹馬賽克為店內裝潢，最特別的門市內座位區的天花板是以民眾Q版畫像為設計，可愛破表，部分大頭畫像還做成發光電燈，創意十足。

全家新彩虹村店

地址：台中市南屯區嶺東南路167號

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