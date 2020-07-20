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暑假追劇追起來！OTT平台祭出5折優惠

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▲▼繼隨選影音服務之後，LiTV的電視頻道服務也上架Apple TV。（圖／LiTV提供）

▲為了要讓消費者看好看滿又不傷荷包，OTT平台LiTV與KKTV都有追劇優惠。（圖／LiTV提供）

記者邱倢芯／台北報導

暑假來了，除了規劃出遊之外，待在家中就是要盡情追劇！為了要讓消費者看好看滿又不傷荷包，OTT平台LiTV與KKTV都有追劇優惠。其中，LiTV祭出了暑假期間限定5折的好康優惠，在期限內購買隨選影片就可以888元看一整年。

LiTV「12個月888隨選影片看到飽」期間限定促銷
LiTV指出，為了今年暑假，特別推出了「12個月888隨選影片看到飽」的期間限定促銷，等於一天只要2.5元，就可以免看廣告，將電影、戲劇、動漫等超過5萬小時的海量片庫看飽看滿。

再加上LiTV支援市面上所有裝置，所以不論是在家、或是出遊在外，都能走到哪看到哪。促銷期間從7/20到8/9。

KKTV季優惠　每季加送10天
而在KKTV方面，分為季優惠與月優惠；用戶若是一次購買一季的會員資格，每季收費價格為447元，且每季還會加送10天免費看的資格。

而在月優惠方面，只要登錄為KKTV會員，並綁定VISA卡扣繳KKTV月租費，即可享首3個月每個月優惠價9元，3 個月之後可續享每個月8折訂閱優惠價，每月優惠價119元（原價149元/月，原價調整時，訂閱折扣優惠價亦隨之調整）。

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