NCC要下架大陸OTT？愛奇藝台灣站：300萬會員應讓政府知道心聲

▲愛奇藝官網（圖／翻攝愛奇藝官網）

記者蘇晏男／台北報導

愛奇藝及騰訊WeTV等中國大陸OTT串流影音平台，不僅廣告與促銷活動被國家通訊傳播委員會(NCC)禁止，其服務方式也被質疑「繞道」，恐有被下架危機。對此，歐銻銻娛樂（愛奇藝台灣站）董事長范立達22日表示「相信政府會依法行政」，並呼籲愛奇藝台灣站逾3百萬用戶，若認同愛奇藝是很好的產品，應該讓政府知道大家的心聲。

「若愛奇藝必須在台灣關站，我們會對所有用戶權益保障到底。」范立達強調，愛奇藝的服務永遠不會中斷，OTT平台不管有任何人為、自然的阻礙，一定有辦法將訊息傳達到用戶端，服務是斷不掉的。

▲歐銻銻娛樂（愛奇藝台灣站）董事長范立達。（圖／POP撞新聞提供）

范立達在接受廣播專訪時指出，愛奇藝台灣站的用戶總計逾3百萬，在台灣OTT平台用戶中，僅次於YouTube，且其付費訂閱的用戶皆會收到發票，「只要開發票就得繳稅」。

另外，他也澄清，「我們的稅繳得非常多，這問稅捐處、國稅局都知道」，每當外界批評愛奇藝台灣站或代理商不繳稅，「我們的財稅機關從來不會幫我們申辯」，很不公平。

針對NCC代理主委陳耀祥直指愛奇藝鑽法律漏洞一事，范立達認為，「鑽法律漏洞和違法是有差別的」，鑽法律漏洞是指去做法律沒有規範的事情，目前我國法律並未規定禁止台灣人民可以代理大陸的業務，當中也包含《兩岸人民關係條例》都沒有明文禁止，所以「這是完完全全合法的」。

至於台灣的OTT是否能登陸，范立達表示，這是台灣愛奇藝無法干涉的事；不過他舉出愛奇藝、騰訊或優酷，在大陸的規模都如同Netflix等級，「台灣任何一家只要登陸，大概就馬上淹死」，不讓台灣的OTT去大陸，「某種程度也是保護台灣的OTT產業」。

NCC在5月15日邀集陸委會、文化部、經濟部、台北市政府、新北市政府及相關公協會召開會議取得共識，指大陸地區OTT TV服務尚非屬《兩岸人民關係條例》第34條規定許可之事項，如有在我國境內廣告者應予下架。

據轉述，陸委會代表當時也於會中說明，依《兩岸人民關係條例》第34條規定，大陸地區物品、勞務、服務或其他事項，應經許可後，始得在台灣地區從事廣告之播映、刊登或其他促銷推廣活動。經查，OTT TV服務非屬該法條規定許可之事項，準此，如有委託、受託或自行在我國境內從事許可以外之大陸地區物品、勞務、服務或其他事項者，將面臨《兩岸人民關係條例》第89條的罰則，處新台幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。

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