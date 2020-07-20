一家遇大火！8歲英雄哥「慘死妹房前」想救人　爸聽警報驚醒…回頭已經來不及

Boy, 8, ‘died in house fire running back in to save his trapped baby sister’ family fearhttps://t.co/uhGefk3EYU pic.twitter.com/uGyJ0hgMo0 — The Scottish Sun (@ScottishSun) July 16, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

紐西蘭基督城（Christchurch）日前一處民宅發生火災，當時在屋內的爸爸庫克（Des Cooke）先是抱著兩個孩子衝出火場，等到他回頭想再回到房子裡救出8歲的布雷登（Brayden）和9個月大的亞利安娜時（Arianna），卻發現已經回不去了。兩個小孩的屍體被發現時已經沒了氣息，而布雷登陳屍的位置就在妹妹的房間附近，因此被認為他可能試圖想前去將人帶出，但最終不幸的發生了悲劇。

綜合外媒報導，火災發生當天，庫克聽見煙霧警報器的聲音後從睡夢中驚醒，混亂之中先是抱著4名孩子的其中兩名，衝出了火場，隨後他跟鄰居想要再度回到火場帶出其他兩名小孩時，卻因為大火跟煙霧被迫撤退；消防人員在進行滅火行動時，找到已經死亡的布雷登跟亞利安娜。

報導中指出，布雷登屍體被發現的地方在妹妹亞利安娜的房間附近，跡象表明他可能試圖進到房間，想將妹妹從火災中救出，但最後兩人都慘死火場之中。小孩的祖母安吉拉（Angela Martin）認為起火原因應該是用來保持嬰兒房間溫暖的風扇加熱器，除了這項電器她想不出任何其他原因；目前事故原因還在調查當中，也還沒確認引發火災的實質原因。