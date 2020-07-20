畢典沒收到花！女老師抓狂對學生吐口水怒斥「噁心」...超慘下場曝光

▲女老師大罵學生。（圖／微博）

圖文／CTWANT

每年夏季迎來學校的畢業典禮，許多學生都會準備花束送給老師，向老師表達感激之情。不過大陸山西省一名女老師沒收到學生的花，又看到其他老師有收到花，心中相當不滿，竟當場飆罵學生：「呸！噁心死人！」甚至還多次朝學生吐口水，被其他學生全程錄下PO網；她的過激言行導致教育局介入調查，最終下場相當淒慘。

據《騰訊網》報導，山西省朔城區第六小學日前舉行畢業典禮，一個班級正在拍畢業照，許多家長都幫孩子準備好送給老師的花束，但其中有一名學生送花給班主任，卻沒有給教數學的王姓女老師。

▲涉事小學。（圖／騰訊網）

女老師看到學生厚此薄彼竟當場發飆，搶了班主任手中的花束狠砸在地，還對學生破口大罵：「如果是你站在我這個位置上，就給別的老師買了，給張老師買了就沒給我買？呸！噁心死人！」接著竟朝該學生吐了好幾次口水，還叫全班同學站起來罰站。

女老師大罵該學生和家長：「你要是能念成書，我給你下個保票（保證）！你能有多優秀？你媽生的！大家看清楚她的嘴臉了嗎？看清楚他媽媽的那個嘴臉了嗎？」班主任見狀嚇到，愣了一會後上前勸阻，女老師竟威嚇：「別動！今年都別畢業了！」但全部的過程都已經被學生錄了下來，並發布到網路上，引起網友熱議，紛紛認為女老師沒有教育學生的品格。

▲老師辱罵學生。（圖／澎湃新聞）

該校校長認為女老師在該班級教書時間太短，還沒和學生建立深厚感情，所以才會收不到花束，但也已將此事上報教育局。教育局表示已撤銷女老師的教師資格證和所有榮譽稱號，同時將她從第25等降到最低1等級，並改為與教學無關的其他工作、留黨察看2年；校長和另外三名副校長也被免職、朔城區教育局分管副局長被記警告，全部受到連坐懲處。

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