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台中婦家中堆積物飄惡臭！衡山基金會30志工清整天　回收車跑4趟

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▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

▲台中衡山基金會6年來協助清理全台上千家弱勢戶，連小朋友也加入行列。（圖／衡山基金會提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市清水區1名60歲輕度精神障礙的張姓婦人，因為車禍無法自理，家中雜物越積越多，不但屋內充斥發霉衣物、惡臭難聞，老舊電線隨時有起火危險，台中市衡山基金會日前發動30名志工，花上一整天清理、消毒，看到屋內堆積如山的垃圾，如今煥然一新，一切辛苦都是值得的。

▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

衡山基金會董事長許瑞波表示，上周經由轉介單位得知，清水區1名有輕度精障的張姓婦人，因為自撞電線桿受傷無法出門工作，三餐、日常生活開銷都由邱姓同居人打零工支付，2人常因小事大吵大鬧，吵得鄰居不得安寧，家中也散發惡臭。

▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

▲衡山基金會董事長許瑞波（中）歡迎志工加入行善行列。

許說，經志工前往訪視，發現邱姓同居人同樣有精神障礙，但未服藥，未就醫，情緒不穩，2人都無力清理，整間堆滿垃圾和瓶瓶罐罐，屋內雖然有電風扇，冰箱、洗衣機、儲物櫃，但都不能使用，加上電線老舊，一旦不慎起火，屋內大多是易燃物，有安全疑慮。

▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

他說，基金會志工來自各行各業，接獲消息後，18日就號召有空的志工，包括水電工、油漆工、木工和裝潢工等30人前去清運和消毒，大概花了1天、動用3、4趟的回收車和清潔車，才清除乾淨，這次除了志工外，住商不動產也捐助4萬元，虹牌油漆也提供行善團全年度油漆所需。

▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

衡山基金會成立於2014年，累積至去年底，已協助全台各地上千家中低收入或弱勢家庭清運，不只清運，也有抓漏、修繕等，並且添購全新或二手家具，希望讓弱勢戶也能享有基本乾淨居住環境。

▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

▲▼衡山基金會協助清水區婦人家裡的前後對照。

▲台中衡山基金會6年來協助全台上千間弱勢戶。（圖／衡山基金會提供）

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