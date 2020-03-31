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敘利亞爆新冠肺炎首例死亡　武裝部隊停止募兵遏止病毒傳播

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▲▼敘利亞,清真寺,新冠肺炎。（圖／路透）

▲敘利亞民兵部隊協助消毒清真寺。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

敘利亞衛生部在當地時間29日宣布，國內的新冠肺炎確診病例增至9例，並出現首例死亡，目前當局已經關閉公司行號、學校、清真寺和大部分政府機構，以防疫情擴散。同時敘利亞軍隊也停止募兵活動，預防新冠病毒在軍隊之間傳播。

世界衛生組織（WHO）曾表示，敘利亞的衛生體系要應對新冠肺炎疫情，有一定的困難度。聯合國也警告，敘利亞因為長達9年的戰爭，摧毀了當地脆弱的醫療體系，極度缺乏檢測新冠病毒的醫療設施。

根據《路透社》報導，有軍事叛逃者指出，近日有多位敘利亞高級軍官被迫請假，並不得與和伊朗支持的民兵團體有任何接觸。

▲▼伊朗疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗目前有3萬8309例確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

由於伊朗現在疫情相當嚴峻，為了遏止疫情蔓延到敘利亞國內，除了停止募兵活動外，敘國政府也下令安全部隊駐守在各城市的檢查站，僅允許軍車和民生需求服務通過，同時關閉國界，首都大馬士革的機場也停止商業航班的運作。

儘管如此，仍有數千名的什葉派朝聖者抵達敘利亞，參觀大馬士革南郊 Sayyidah Zaynab 市的一座清真寺。伊拉克的衛生官員在29日證實，有從敘利亞回國的國民經過檢驗後成為確診病例，這也引起當局的擔憂。

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