快訊／「港湖胖虎」開大絕！高嘉瑜飆唱《三天三夜》　藍委堅定佔主席台

記者袁茵／台北報導

因唱歌時常走音，獲網友稱為「港湖胖虎」的立委高嘉瑜，在6月底國民黨霸佔立院議場時，被外界開玩笑稱，快點用歌聲驅趕他人。面對國民黨立法院黨團14日再度霸佔議場杯葛監察院人事案，高嘉瑜於11時40分左右，直接在議場播放音樂，大唱《三天三夜》。

▲高嘉瑜在議場唱《三天三夜》。（圖／記者林敬旻攝）



關於「港湖胖虎」稱號，起因為高嘉瑜在立委選舉時，常常為了掃街拜票而開嗓唱歌，然而卻時常走音，所以被網友用《哆啦A夢》中五音不全的角色胖虎來比喻。





▲高嘉瑜在議場唱《三天三夜》。（圖／記者林敬旻攝）

回顧國民黨團6月28日為反對監察委員人事案，突襲佔領立法院議場，還號稱要霸佔「三天三夜」。面對國民黨團的攻勢，網友們當時直接點名高嘉瑜，要她唱《三天三夜》化解對立。然而國民黨團這場行動在不到20小時就被綠委攻破，高嘉瑜僅只能在受訪時清唱表演，無法讓議場內的立委們聆聽「最強國防武器」。

面對前總統府秘書長陳菊14日將以監察院長被提名人身份赴立院備詢，國民黨表示要「全力阻擋」，並動員群眾在立法院外抗議。

針對國民黨立委們霸佔主席台，高嘉瑜約11時40分左右，先是手持咖啡走到主席台前方觀望，再回到自己的座位。這時現場播放起《三天三夜》的音樂，而高嘉瑜也開口大唱歌曲，然而藍委們還是不為所動，意志堅定地表達退回陳菊訴求。

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