鐵板麵除了蛋之外　不能少「這樣配料」！老饕公佈獨家吃法

▲鐵板麵是早餐店的人氣王。（圖／本報資料照）

記者施怡妏／綜合報導

鐵板麵是許多民眾吃早餐的必點首選，有多種口味可以選擇，還可以加入自己喜歡的配料，是早餐店的人氣王。因此有網友好奇，「鐵板麵除了可以加蛋之外，還可以怎麼吃？」意外釣出老饕回覆，「黑胡椒醬+炸豬排+半熟蛋，不要放蔬菜」。

原PO在PTT上以「鐵板麵吃啥才懂吃？」為題發文，鐵板麵的口味有很多種，最常看到的就是黑胡椒跟蘑菇系列，不然就是三杯雞青醬白醬系列；除了醬料之外，配料也相當講究，「該放豬排、肉末還是蛤蜊蘑菇，都是各霸一方不同說詞，其中最重要的是蛋」，聽說台中人還有些加東泉辣椒醬。

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貼文一出後，許多饕客提供獨家吃法，「麵體要用烏龍麵」、「黑胡椒+全熟蛋不要紅蘿蔔」、「加塊豬排就很飽了」、「混醬蘑菇多，熱狗卡拉雞」、「加三色豆」、「咖哩」、「有沙茶的很好吃」、「梅林辣醬油」、「蘑菇麵加九層塔豆芽超好吃！」「一定要加東泉辣椒醬」。

西式早餐店選擇多樣化，曾有營養師分享「早餐店地雷」，鐵板麵就是其中之一，鐵板麵的麵條全都是碳水化合物，其中醬的油脂、鹽分含量特別高，一份熱量高達500大卡，想要減肥的人要注意，可能一不小心就吃進一堆空熱量和肥油。