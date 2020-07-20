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愛心餅乾有卦！「每天基隆→台北」內幕曝光　網改觀淚推：本以為半詐騙

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／熊米屋烘焙坊）

▲網友問愛心餅乾的卦，意外曝光感人真相。（圖／翻攝自Facebook／熊米屋烘焙坊）

網搜小組／鄺郁庭報導

有時走在台北街頭，會看到有志工帶著智能障礙的小朋友販售餅乾。就有網友在PTT發文，說他最近看到這些小朋友出現的頻率跟地點好像很多，「不知道他們賣的東西味道如何？一包50有價值嗎？」就有不少人大推，也曝光3八卦點，讓網友紛紛淚噴，「跑太遠了，很辛苦，給推」、「這種我他X還不推爆」、「原來如此，下次經過會支持。」

PTT的Gossiping板上19日出現一篇問卦「大哥哥、大姊姊，愛心手工餅乾，每包五十元」，就有一位網友回文透露，這些智能障礙的孩子來自基隆熊米屋，通稱小愉兒。為了訓練他們生活自理、以及與人互動的能力，基隆智障家長協會的老師或家長，每天都帶學員從基隆搭車到市政府販售餅乾。

請繼續往下閱讀...

網友表示，有時候老師也會讓孩子自己一個人販售，目的是要看小愉兒是否能獨立面對，觀察溝通技巧的能力，「我相信他們都是一群善良的天使！透過販售技巧，也可以減緩他們老化的狀況，有時候你我可以透過實質的支持，幫助他們也有謀生、貢獻己力的希望！」

最後他曝光3點八卦，「1.工廠目前在基隆，大腸圈名店旁」、「2.以後會擴大到瑞濱，甚至有觀光工廠可以參觀」、「3.蓋好的為社區家園，可以幫助更多需要的身障成人，因疫情關係，其實今年狀況不佳，2020更需要大家的幫忙！」

看到貼文後，許多網友紛紛留言淚推，「我還以為他們是台北人，原來跑這麼遠喔」、「衛生其實不用太擔心，裡面都會有老師在看顧」、「無論下雨或大太陽，他們也是都在捷運站出口外叫賣，很擔心他們會因此中暑或生病，路過遇到幫忙支持一下」、「$50是能幹嘛？但每次賣出一包應該對他們來說會增加成就感」、「我以前以為是半詐騙，之後遇到一定會支持。」

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