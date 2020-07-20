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短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！牠狂聞全身還咬大腿　友人怕爆不敢轉頭

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▲▼影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼。（圖／翻攝自TikTok「PonchoDeNigris」）

▲黑熊聞短褲妹大腿，下秒張嘴咬下去。（圖／翻攝自TikTok「PonchoDeNigris」）

記者張靖榕／綜合外電報導

人們喜歡討論野外遇見熊到底該怎麼做，卻從沒遇到過，但墨西哥3名運動正妹日前爬山時真的和一隻好奇的黑熊狹路相逢。後方的內格里斯（Alfonso de Nigris）錄下過程，她們聽他的建議站在原地不動，等到黑熊覺得無趣走遠後才趕緊小跑離開。

義大利裔墨西哥演員、主持人內格里斯日前去爬山，驚訝看到走在他前方的3名女子，被一隻站起來與人同高的小黑熊擋住去路。內格里斯要她們在原地不動，但此時其中一名穿運動短褲的女子已經被黑熊鎖定了。

▲▼影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼。（圖／翻攝自TikTok「PonchoDeNigris」）

▲▼短褲妹冷靜等小黑熊聞完才逃開。（圖／翻攝自TikTok「PonchoDeNigris」）

▲▼影片曝光！正妹爬山遇發情熊 短褲妹被「熊抱」超震撼。（圖／翻攝自TikTok「PonchoDeNigris」）

黑熊先是站起身貼近短褲妹，鼻子一直湊近聞她的頭髮、脖頸、手臂、臀部和大小腿，雙掌還一直環繞在她腿上。過程中短褲妹一直保持不動，小黑熊先是覺得無趣想離開，又突然回頭在她的肚臍附近東聞西聞，還小咬她的大腿當作試探，連出兩掌想抓住她的腿，最後才轉身走人。

當短褲妹被「騷擾」的時候，站較遠的友人一臉緊張，不斷甩手和拍拍自己胸口，另一人則是嚇得直接背對黑熊，從頭到尾都不敢轉頭，直到結束。

內格里斯把這段影片上傳到中國社群軟體抖音國際版「TikTok」，吸引540萬次觀看，許多網友留言認為當時情況很危險，不該站在原地不動，應該用驅熊噴霧，或壓低身體往後退等。

@ponchodenigris

Qué bueno que siguieron mis consejos de no moverse jajajajaja la ciudad de las montañas ⛰ en Mty.

♬ sonido original - ponchodenigris
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