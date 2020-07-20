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超粉嫩又柔軟的「療癒洗衣店」　成為新夏最夯打卡點！

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▲Lenor療癒洗衣店打造粉嫩系造景，成為最新網美打卡熱點，民眾來到這只要點聯名飲品，就可以玩扭蛋，把限量的免費試用包帶回家。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者鍾欣妍／採訪報導

蓬鬆雲朵飄浮在空中搭上柔軟抱枕、沙發，讓人少女心一秒噴發，還有超可愛的洗衣機造景，配上粉嫩泡泡球，讓民眾感受蘭諾新品帶來的蓬鬆享受。

▲▼洗衣就像喝下午茶般享受？　Lenor療癒洗衣店打造粉嫩系打卡點。（圖／Lenor蘭諾提供）

▲▼Lenor療癒洗衣店以充滿粉嫩柔軟的造景，可愛的洗衣機、泡泡球、粉紅沙發，吸引不少人拍照打卡。（圖／Lenor蘭諾提供、記者楊詩益攝）

▲LENOR▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

知名KOL Spencer感受到現場氛圍，大喊：「這裡很夢幻很可愛，很粉紅少女泡泡的感覺。」另一知名KOL Ariel也驚呼：「很難想像這麼夢幻的場景會跟洗衣服有關，但看到這個可愛的洗衣機，還有這些柔軟的抱枕，就有種幸福感！」

▲LENOR▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲Lenor蘭諾為今年全新升級的「衣物柔軟芳香豆」，打造粉嫩系的療癒洗衣店。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼洗衣就像喝下午茶般享受？　Lenor療癒洗衣店打造粉嫩系打卡點。（圖／記者楊詩益攝）

▲知名KOL Spencer分享新品的使用心得，提到產品的柔軟功能，洗完衣物後散發香味外，觸感不會乾硬。（圖／記者楊詩益攝）

原來這是來自日本熱銷第一的衣物芳香品牌Lenor蘭諾，為今年全新升級的「衣物柔軟芳香豆」，打造的「療癒洗衣店」，顛覆一般人對洗衣的刻板印象，透過柔軟的觸感、清新的香氣，讓洗衣服這件家務事，變成一件療癒、放鬆的事情。

身為Lenor蘭諾品牌愛用者的Spencer，分享新品使用心得：「它們的芳香豆裡，還有添加柔軟的成分，然後我洗衣服起來，不會像以前一樣比較乾硬，就是覺得軟軟的很舒服，然後香香的。」

▲▼洗衣就像喝下午茶般享受？　Lenor療癒洗衣店打造粉嫩系打卡點。（圖／Lenor蘭諾提供）

▲▼Lenor推出梔子蒼蘭（上圖左）和薔薇鈴蘭（上圖右）兩款新香。（圖／Lenor蘭諾提供、記者楊詩益攝）

▲LENOR▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

主打加入全球首創的固體柔順劑，一瓶達到柔軟、持香二合一並以兩款味道為基底花香，推出梔子蒼蘭和薔薇鈴蘭兩款新香，，只要在洗衣前輕輕一灑，就能讓衣物芳香又柔軟。

Ariel強調，特別喜歡梔子蒼蘭款，有淡淡香水味，聞起來非常清新自然，也很舒服。Spencer則喜歡粉色包裝的薔葳鈴蘭款，聞起來甜甜香香很少女。

▲▼洗衣就像喝下午茶般享受？　Lenor療癒洗衣店打造粉嫩系打卡點。（圖／LENOR蘭諾提供）

▲▼LENOR和咖啡廳跨界合作推出聯名飲品，只要點餐就可以玩扭蛋，拿限量的免費試用包。（圖／Lenor蘭諾提供）

▲▼洗衣就像喝下午茶般享受？　Lenor療癒洗衣店打造粉嫩系打卡點。（圖／Lenor蘭諾提供）

這個療癒洗衣店中，主要有三個主題展區，「蓬蓬雲朵區」、「香香豆花車」、「療癒洗衣間」；分別代表三個不同的產品特點：「柔軟衣物」、「持久芳香」、「洗衣前一灑就搞定」讓大家拍好拍滿還有禮物拿！

▲LENOR▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲只要點聯名餐點並拍照打卡，就可以轉扭蛋，拿到限量的免費試用包外，蓬蓬雲朵區還有棉花糖可以DIY。（圖／記者楊詩益攝）

Lenor蘭諾還和咖啡廳跨界合作推出聯名飲品，粉嫩系視覺加上酸甜口味、冰冰涼涼超適合夏天。只要點聯名餐點並拍照打卡，就可以轉扭蛋，拿到限量的免費試用包外，還有棉花糖可以DIY。要讓民眾被軟軟香香的氣氛包圍，身心靈都跟著放鬆起來。 

＊照片為活動當天示意圖，現場佈置會稍有不同

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