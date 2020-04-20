居家療癒術！「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」讓衣物蓬鬆軟香綻放好心情～

▲新上市的「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」，能使衣物變得柔軟蓬鬆，且帶著持久香氣，讓心情放鬆、一整天都好療癒。（影／翻攝自Youtube，若遭刪除請見諒）

消費中心／綜合報導

還記得兒時走到哪帶到哪的小被被、還有總是緊緊抱在懷裡的布偶娃娃嗎？它們軟軟香香的，只要抱抱它們就能忘記煩惱、安心入睡。長大後，沒有小被被和布偶娃娃跟進跟出，只能靠自己找到療癒舒壓的方法。若是衣服也能柔軟好聞，就能像小被被或娃娃一樣讓人舒心，新上市的「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」，能使衣物變得柔軟蓬鬆，且帶著持久香氣，讓心情放鬆、一整天都會超療癒。

▲洗衣時加入「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」，從洗衣、晾衣到最後穿上又香又軟的衣服，這段過程其實是種享受，也能療癒自己、為精神充電。（圖／品牌提供，以下同）

現代人工作、生活壓力大，有些人運動舒壓、親近大自然，有人在家料理美食、追劇放空。這些事物都帶有一種儀式感，完成時，象徵身心被呵護了。大家可能沒想過，洗衣服也能成為這樣的儀式！洗衣、晾衣到最後穿上又香又軟的衣服，這段過程其實是種享受，也能療癒自己、為精神充電。日本銷售第一的Lenor蘭諾，將熱銷多年、使用後能持香12週的「衣物芳香豆」全新升級，推出了『衣物柔軟芳香豆』，添加嚴選柔軟因子，打造出全球首款的固體柔軟精。讓衣服、圍巾、床單等織物變得細緻柔軟蓬鬆，滿足了喜歡衣物芳香豆味道，又希望衣物有柔軟觸感的使用者，也成為療癒身心過程的最佳陪伴者。

▲衣物柔軟芳香豆除了全球首創的「固體柔軟精」技術讓衣物柔軟之外，更能將智慧鎖香因子滲透進衣物纖維，長時間鎖住衣服香氣。

想擁有生活儀式其實超簡單，只要按照「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」包裝說明，在洗衣前加入適當分量，當衣物跟「魔豆」一起攪拌，魔法就開始了。衣物柔軟芳香豆除了全球首創的『固體柔軟精』技術讓衣物柔軟之外，更能將智慧鎖香因子滲透進衣物纖維，長時間鎖住衣服香氣，隨著摩擦衣物再慢慢釋放香氣。重要的是，產品不添加螢光劑、漂白劑、防腐劑和磷，只給織物持香、柔軟2合1的溫和對待。等待魔法完成的空檔，不妨泡杯飲品、打開一本書，享受難得的自在情調。將洗好的潔淨衣物一件件晾起，讓暖陽曬一曬，當風吹過衣物散發清香，視覺嗅覺都得到大大享受。洗衣服不再是勞累家事，而是宛如一次芳香療法，讓心情好輕盈，居家療癒、放鬆心情其實很簡單。

▲「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」還是能打造療癒親和形象的秘密武器。

擁有獨特香氣的「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」還是能打造療癒親和形象的秘密武器。衣物柔軟芳香豆設計兩款香味，像香水般層次豐富。第一款【薔薇鈴蘭】，前調為檸檬、柑橘，中調薔薇、鈴蘭、牡丹花香，以白麝香、乳香結尾，香味馥郁多變。第二款【梔子蒼蘭】前調是梨、桃子、蘋果果香，中調小蒼蘭、梔子花、百合，後調轉麝香、杉木、椰子，帶有清新木質調性。兩種風格的香氣都能使衣服擁有高質感香氣，自信也自然地隨之散發出來。穿上後不管是運動、工作還是約會，隨時展現質感女神氣場，讓香味縈繞眾人鼻間，為各種場合帶來芬芳療癒氛圍。不只要香，更要持香一整天，從早到晚，都由內而外散發療癒自然的形象和舒服的香氣。

▲衣物柔軟芳香豆設計兩款味道，像是香水一樣能聞到前中後調，香氣層次豐富。

無論如何都要記得疼愛自己、記得偶爾放鬆一下情緒。「Lenor蘭諾衣物柔軟芳香豆」的居家療癒術，讓衣物蓬鬆軟香綻放好心情～穿著香香柔軟的衣服，就像被溫柔地擁抱著，盡情享受屬於自己的療癒時刻，讓生活質感大提升，會更充滿力量擁抱這個世界。

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