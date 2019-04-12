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女神香最無敵！HEBE公開超持香秘密～好感UP連空氣都戀愛了

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hebe(圖／關公提供）

▲女神HEBE田馥甄最近不藏私公開分享衣香整天不脫妝的秘密。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

流汗會脫妝、但可不能脫「香」！女神HEBE田馥甄最近不藏私公開分享，正妹不能只顧妝容完美，身上的香味也要夠持久，無時無刻都要維持女神清新風範，而她最近發現的日本香香神器「Lenor蘭諾衣物芳香豆」，只要洗衣多一步驟就能自帶「女神香」，讓你身邊的空氣充滿戀愛氛圍～好感度大大提升！

▲▼蘭諾衣物芳香豆產品。（圖／記者湯興漢攝）

▲使用Lenor蘭諾衣物芳香豆洗後持香12週。（圖／記者湯興漢攝）

有使用香水習慣的人都知道，香水的氣味將隨著時間消退，若混雜食物或汗水，氣味反而會變得很尷尬。回想一下，是否每次運動、上健身房爆汗當下很過癮，但無法立刻盥洗，全身散發濃郁體味反而hen囧？還有吃完麻辣鍋、燒肉、快炒店…等餐廳，除了補妝、補口紅，身上沾滿食物油煙味的衣物是否令你很想補香？

▲▼女神香最無敵！HEBE公開衣物持香秘密～好感UP連空氣都戀愛了。（圖／翻攝自影片）

▲HEBE發現原來日本正妹一整天都香香的關鍵在於洗衣方式加了「它」。

經常在亞洲巡迴演出的HEBE，發現日本正妹一整天都香香的關鍵，根本不是使用昂貴的名牌香水，反而是在衣服上的持久淡雅清香，若隱若現間接飄逸於空氣中的香氣最迷人，誘發旁人想一聞再聞的好印象，透過介紹才得知原來櫻花妹家中洗衣區都必備一瓶「Lenor蘭諾衣物芳香豆」，以令人意想不到的方式自然「飄衣香」。

▲▼女神香最無敵！HEBE公開衣物持香秘密～好感UP連空氣都戀愛了。（圖／記者湯興漢攝）

▲Lenor蘭諾衣物芳香豆像香水一樣有前中後味，可依性格選出適合自己的香氛。（圖／記者湯興漢攝）

「Lenor蘭諾衣物芳香豆」就像香水一樣有具有前中後調多層次的精緻香氛，具4種不同風格的香氣可按照個人Style挑選，像是都會女子可選擇優雅的晨曦玫瑰香襯托你時髦高貴的氣質；熱愛大自然的活力女孩適合清晨草木展現你不做作的一面；甜心女孩最推薦馥郁野莓的甜味呼應你的俏皮與熱情；另外還有香氣清新的甜花石榴與溫柔女生的單純無害感最match。每一款都是精心混搭至少9種香氣而成，就和香水一樣具備前、中、後味，難怪怎麼聞都不膩。

香氛(公關公司提供)

▲和Hebe一起享受衣香整天不脫妝的時尚新概念吧！

「Lenor蘭諾衣物芳香豆」獨特留香技術可持香長達12週，洗完衣服家裡和衣櫥也都會香香的，難怪在日本是熱銷NO.1！使用方法也很簡單，只要在每次洗衣服的時候，和洗衣精或洗衣膠囊同時直接加入Lenor蘭諾衣物芳香豆即可，按照正常洗衣程序添加，再依個人香味強弱喜好調整用量，簡單步驟卻能為衣物帶來自然不做作的香。現在全聯Lenor蘭諾系列商品限時特價中，出門就能帶女神清香回家囉，和Hebe一起享受衣香整天不脫妝的時尚新概念吧！
 

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關鍵字：HEBE,田馥甄,衣妝,蘭諾,芳香豆

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