車手通緝犯3次冒名演很大　逃不過「人臉辨識」栽了！

▲翁男冒名3次躲過警方查緝。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

擔任車手的翁姓男子遭高雄等5地檢署詐欺通緝中，但狡猾的他卻冒用黃姓男子前後3次以假名躲過警方的盤查，9日凌晨見警巡邏車時急忙閃入桃園市一處民宅，員警覺得可疑辨下車靠近盤查身分，翁男先辯稱忘記身分證字號，沒有帶身分證件，並報出姓名及出生年月日，員警依其所報查出此人為黃0達，但核對該人長相有些許差異，員警立即用行動電腦啟動人臉辨識系統，果然一下子就查出自稱黃男之人實際身分為翁男，於是將翁男帶回派出所偵辦。

▲▼警方以人臉辨識系統辨識讓翁男無所遁逃，並從其提包包和鞋內查出毒品。（圖／楊梅警分局提供）

返回楊梅分局草湳派派出所後，翁男仍辯稱自己就是黃0達，員警再度以人臉辨識系統辨識出其真實身分確為翁00，並告誡如仍持續謊報身分將會觸法時，翁男才鬆口坦承，自行從右腳鞋內取出一小包K他命毒品和手提包包內1包毒品交給警方。

經查翁男擔任詐欺車手集團一員，在台四處行騙，前後遭高雄地檢署、新竹地檢署、新北地檢署、臺南地檢署及橋頭地方法院發佈通緝，這次一被警方抓到至少須入監服刑7年10個月，後續案件仍需開庭等待法院判刑。

翁男表示，法院判他入監刑期過長，心有不甘，知道自己遭到通緝後，便隱姓埋名逃亡一年多，逃亡期間已是第四次遇到警方盤查，前三次都是謊報黃0達身分而蒙混過關未被警方發現通緝犯的真實身分，沒有想到卻會遇到楊梅警方這麼仔細查證身分因而露餡被逮認栽，也直呼倒楣，全案依翁男詐欺通緝及毒品危害防制條例移送偵辦外，後續再清查翁男是否仍有涉及其他詐欺案件。

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