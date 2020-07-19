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Zoom宣布與Formula 1攜手　推出首次虛擬Paddock Club合作

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▲F1傳奇Mark Webber與Paddock club貴賓對談。（圖／Zoom提供）

▲F1傳奇Mark Webber與Paddock club貴賓對談。（圖／Zoom提供）

財經中心／台北報導

Formula 1和Zoom宣布將攜手建立全新數位合作計畫，率先在2020年布達佩斯舉行的FORMULA 1匈牙利大獎賽開幕前，為觀眾提供前所未有的虛擬Paddock Club體驗。

受疫情持續影響，首8場F1賽事將取消觀眾入場觀賽的安排，然而感受現場氣氛卻是F1賽事的重點所在，因此，Formula 1與Zoom合作，為觀眾精心策劃虛擬觀看體驗。

Zoom表示，在未來的比賽中，大會將根據國際汽車聯盟（FIA）的準則，創造更多精彩體驗。Zoom將在歐洲賽季的8場賽事中提供體驗，此外，F1還將與Zoom繼續合作，將虛擬Paddock Club服務擴展到其全球合作夥伴和F1車隊。

Zoom行銷長Janine Pelosi表示，在這艱難的時刻，F1這類型的組織仍需要透過互動式體驗維持與粉絲們的交流，企業也需為頂級客戶提供獨特的體驗機會，而Zoom正能夠提供組織及企業這些協助。

Janine Pelosi說，這次的虛擬Paddock Club讓觀眾們在家就能享受VIP等級的觀賽體驗。長期看來，未來的運動賽事很有機會朝虛實體驗混和的方向發展，打破距離限制，享受賽事現場的熱血氛圍。

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