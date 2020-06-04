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付費會員才有保障！　Zoom不提供免費用戶「端到端加密」功能

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▲Zoom視訊使用畫面。（圖／Zoom提供）

▲Zoom提供「端到端加密」功能給付費會員。（圖／Zoom提供）

記者謝仁傑／綜合報導

為了多人視訊的網路安全問題，「Zoom」會幫客戶啟用端到端的加密功能，然而，免費的用戶將沒有這項保障，並表示將會與警方和FBI等執法部門合作，以防有人藉此惡意使用或侵入他人聊天室。

加密是 Zoom 的最重要的問題，在後疫情期間 Zoom 一直試圖增強隱私性及安全性，據《路透》上週報導指，Zoom 只會向付費客戶推出高安全性的端到端加密，除了有異議的團體或需要增加安全性的非營利組織除外。

至於科技業者在保護隱私的同時，也讓逮捕犯罪和非法濫用的異議越變越大，引起了業界廣泛地討論；強大的加密功能可能會造成執法部門在搜索犯罪證據上的困難，但另一方面它也為在談論敏感訊息或面臨入侵騷擾風險的人們，提供了重要的保護。

美國國會正在擬定一項業者須配合執法部門的法案，司法部也已經反對臉書啟用「端到端加密」的服務計劃。Zoom 執行長 Eric Yuan 強調，加密還需要進行實際的衡量，且確保執法順暢是 Zoom 的優先事項之一。

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