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Zoom改口！將向免費使用者開放「端到端加密」功能

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▲▼Zoom將向免費使用者開放「端到端加密」功能。（圖／Zoom提供）

▲Zoom 宣布已於 GitHub 發布最新的端到端加密設計更新，未來不論是否為付費用戶，皆可使用新功能。（圖／Zoom提供）

記者王曉敏／綜合報導

Zoom 執行長袁征（Eric S. Yuan）本月初稱該公司將僅向付費用戶提供端到端加密（E2EE）服務，引起不小的爭議，但事隔兩周， Zoom 於稍早發布的正式聲明中，態度卻 180 度大轉彎。

由於新冠肺炎疫情的爆發，視訊軟體 Zoom 人氣直升，但也爆出許多爭議，包括此前的資安疑慮，及執行長袁征在投資者會議上表示會向免費使用者提供「端對端加密」功能等。但 Zoom 稍早發布聲明，宣布已於 GitHub 發布最新的端到端加密設計更新，未來不論是否為付費用戶，皆可使用新功能。

Zoom 在聲明中表示，自 5 月 22 日發布端到端加密設計草案以來，該公司持續針對這項功能與各界接觸並親聽他們的回饋，「我們將持續研究全新技術，推展端到端加密服務給所有用戶。」Zoom 已在GitHub上發布了端到端加密設計更，稱該功能將向全球所有用戶提供，包括付費及免費使用者。

Zoom 的端到端加密功能 Beta 版將於7月份推出，加密標準則繼續採用 AES 256 GCM 傳輸加密。Zoom 指出，使用端到端加密功能，將限制部分會議功能，因此會議主持人可因應每次會議的需要選擇啟用或關閉端到端加密功能。

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