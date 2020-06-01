Zoom提出「4階段部署計畫」升級安全防護！在GitHub發布並徵求意見

▲Zoom視訊使用畫面。（圖／Zoom提供）

財經中心／台北報導

為了使Zoom會議更加安全，且保持開發過程的透明與開放，Zoom在GitHub上公開初版的端對端加密視訊產品的設計草案，以開源的方式邀請各界高手給予意見。Zoom將邀集密碼學專家、非營利組織、倡導團體、客戶和其他單位針對細節進行討論，並徵求最終版本的意見回饋。

此設計草案將把端到端加密技術引入Zoom用戶端（非SIP或網站），提供用戶強大的安全防護。Zoom計畫將公鑰密碼學（Public Key Cryptography）運用在發送對話金鑰（Session Key）給會議參與者，將公鑰與用戶身分緊密綁定。

Zoom用戶端與Zoom基礎架構的通話設定以及會議內容，目前都使用了加密技術來保護用戶身份。當Zoom客戶端確定被授權參與Zoom會議時，Zoom的伺服器會為其提供256位元的單次會議密鑰。現有的設計保障了Zoom資料的機密性和真實性，但因Zoom伺服器會保存密鑰以發給會議參與者，因此無法真正落實端到端加密的機制。

為了實踐端到端加密的功能，Zoom提出4階段部署計畫，每一階段都將升級Zoom的安全防護。例如，解密密鑰會由客戶端產生，永遠不會透露給Zoom伺服器，僅有客戶端知曉。

在適當的情況下授權給單一登入系統（SSOs）。用戶設備和聯絡人列表需要一系列的加密簽章（sigchains） 。最終則是部署「透明樹」（Transparency Tree）機制，類似應用於憑證透明度及公共密鑰庫機制，讓Zoom的伺服器簽署並不可變地儲存各用戶密鑰，確保Zoom對所有用戶有一致性的答覆。

此次端到端加密產品的設計有3個重要目標，包含機密性、廉正性與禁止傷害性言論。機密性意即唯有經過授權的會議參與者，才可以存取其會議內容與數據。廉正性則是不在會議之內的人，無法干擾與破壞會議內容。當會議參與者有謾罵或濫用等行為時，Zoom也會提供舉報機制，防止進一步的傷害性言論。

Zoom表示，目前正與各方利益關係人進行初步的溝通與意見諮詢，在完成相關意見評估後，會將各方建議納入至最終設計中。