美國制裁香港引疑慮　港政務司長喊話：影響有限

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

美國總統川普14日簽署香港自治法案，將對「協助限制香港自治」的中國實體和個人實施制裁，並結束香港優惠待遇。對此，香港財政司司長陳茂波19日發表文章，表示美國針對香港的制裁措施，雖然引起市場一些疑慮，但對經濟的實質影響有限。

陳茂波提到，港區國安法實施後，香港的金融市場保持平穩、運作有序，港元匯價穩定並偏向強方兌換保證水平，銀行體系沒有明顯的資金流出跡象。

他指出，相反地，自6月以來，已有超過110億美元資金流入港元體系，銀行體系的存款總額在過去幾個月也持續上升，加上股票市場交易活躍有序，市場對一連串公開招股集資活動反應踴躍。

陳茂波認為，港區國安法明顯發揮穩定社會的作用，相信隨著時間推移和各方的努力，事實會證明國家安全、繁榮穩定、市場活力等要素是可以兼顧並存，也可以讓在香港營商的企業，有更堅實的營運基礎、更廣闊的發展空間。

在文章中，陳茂波還特別強調 「一國兩制」在香港靈活實施，讓香港同時有「一國之利、兩制之便」，得以抓緊粵港澳大灣區和內地的持續改革開放所帶來的巨大機遇。

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）