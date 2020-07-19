快訊／國內再增境外移入個案！傳前員工確診　國泰航空回應了

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布國內再增1例新冠肺炎境外移入病例，外傳該名確診案例疑為國泰航空前員工，17日搭乘國泰CX494班機返台，還疑似在機場趴趴走，詳細狀況下午2點緊急記者會將說明。國泰航空表示，目前還沒收到相關確診消息，一切狀況以指揮中心說法為主，若後續有相關個案出現，會依照指揮中心SOP指示辦理。

▲國內新增境外移入個案，傳出國泰航空前員工17日搭乘國泰CX494班機返台。（圖／達志影像／美聯社）

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國泰航空表示，目前還沒收到機場那邊來的相關確診消息，搭國泰班機部分因涉及旅客隱私不便透露。至於傳出該員曾到國泰辦公室逗留等消息，若後續有收到指揮中心通知，會配合進行人員疫調、消毒等SOP，一切依指揮中心的說法為主，會依指示辦理。

桃機則回應，目前還沒收到指揮中心的消息通知，但疫情後桃機一直有落實執行消毒清潔作業。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者邱顯燁攝）

根據指揮中心監測資料顯示，全球疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。美國近期陸續放寬管制措施後，疫情回升至每日新增超過6萬例，現與中南美洲均為疫情流行最嚴峻的地區。

鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰；其中印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。

此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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