　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國內再增境外移入個案！傳前員工確診　國泰航空回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布國內再增1例新冠肺炎境外移入病例，外傳該名確診案例疑為國泰航空前員工，17日搭乘國泰CX494班機返台，還疑似在機場趴趴走，詳細狀況下午2點緊急記者會將說明。國泰航空表示，目前還沒收到相關確診消息，一切狀況以指揮中心說法為主，若後續有相關個案出現，會依照指揮中心SOP指示辦理。

▲▼國泰航空香港飛往羅馬的班機，降落後有身穿防護衣的防疫人員登機檢查。（圖／達志影像／美聯社）

▲國內新增境外移入個案，傳出國泰航空前員工17日搭乘國泰CX494班機返台。（圖／達志影像／美聯社）

請繼續往下閱讀...

國泰航空表示，目前還沒收到機場那邊來的相關確診消息，搭國泰班機部分因涉及旅客隱私不便透露。至於傳出該員曾到國泰辦公室逗留等消息，若後續有收到指揮中心通知，會配合進行人員疫調、消毒等SOP，一切依指揮中心的說法為主，會依指示辦理。

桃機則回應，目前還沒收到指揮中心的消息通知，但疫情後桃機一直有落實執行消毒清潔作業。

▲▼0717中央流行疫情指揮中心記者會，莊人祥說明。（圖／記者邱顯燁攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者邱顯燁攝）

根據指揮中心監測資料顯示，全球疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。美國近期陸續放寬管制措施後，疫情回升至每日新增超過6萬例，現與中南美洲均為疫情流行最嚴峻的地區。

鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，仍未達到高峰；其中印尼近期出現軍校群聚逾1,300例，菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。

此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，或境外個案搭乘計程車等交通運輸而傳播，使疫情惡化擴散至社區並導致不明感染源增加，大幅提升社區感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換 東森幣復活你的錢

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／對流雨彈來襲！　新北14縣市大雨特報
她爛醉醒來「7男人在身上」！14人小島夜夜狂歡　一股衝動刺了
在日本跑UberEats「好賺到改變人生！」　23歲妹：月收
警犬包廂跑透透！長腿辣妹被萌到　歪頭「巨物掉出」猛盯著看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

合歡山特有種開花植物達143種　罕見紫豔阿里山龍膽、純白高山薔薇

LIVE／傳新增確診者18日曾到桃機國泰航辦公室逗留　指揮中心14時說明

快訊／國內再增境外移入個案！傳前員工確診　國泰航空回應了

搖滾台中音樂節圓滿落幕　2天吸引32萬人次觀看外國粉直呼「羨慕台灣」

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

快訊／國內增1例境外移入「搭國泰航空17日返台」　指揮中心下午2點說明

被蚊子咬會不會感染新冠病毒？　美國最新研究出爐

免費看電影、買書！加碼600元「藝FUN券」不到1天破150萬人登記

奶奶過世請喪假！臭嘴男同事「妳超爽，有遺產」開訂PIZZA　被拗請客逼哭她

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

夜市「切芭樂快手」成活招牌　擺攤15年...為顧品質拒加盟提議

三浦春馬17歲主演《戀空》爆紅　7歲出道享年30歲...溫柔笑顏成最美遺容

《DD52》瘦子大讚選手「長得很漂亮」　女生爆動：妳下去先被我殺

《DD52》女團性感秀爆！楊丞琳：無可挑剔！　潘瑋柏.熱狗.瘦子狂讚：是我的菜！

命大！待死角處「秒被捲入車底」　曳引車右轉險輾過！騎士受輕傷

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

合歡山特有種開花植物達143種　罕見紫豔阿里山龍膽、純白高山薔薇

LIVE／傳新增確診者18日曾到桃機國泰航辦公室逗留　指揮中心14時說明

快訊／國內再增境外移入個案！傳前員工確診　國泰航空回應了

搖滾台中音樂節圓滿落幕　2天吸引32萬人次觀看外國粉直呼「羨慕台灣」

當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

快訊／國內增1例境外移入「搭國泰航空17日返台」　指揮中心下午2點說明

被蚊子咬會不會感染新冠病毒？　美國最新研究出爐

免費看電影、買書！加碼600元「藝FUN券」不到1天破150萬人登記

奶奶過世請喪假！臭嘴男同事「妳超爽，有遺產」開訂PIZZA　被拗請客逼哭她

港府：配合北京對美反制措施　不容霸權得逞

快訊／新店磺窟溪驚傳戲水意外　1男子「突沉下水面」秒消失不見人

疫情收災戶！BL劇男星「工作空窗」　轉當YouTuber開放粉絲點菜

家人外出焦慮！愛犬「臉貼大門」憂鬱皺眉　堅持等門惹鼻酸

AH-64E阿帕契駐豐年機場掀地方反彈　陸軍火速暫緩執行

李翊君女休學半年返台　檢場批美醫生「草菅人命」：等無法呼吸再派救護車

中職／張瑞麟投球協調　余文彬：球速不是重點

快訊／對流雨彈來襲！全台「14縣市大雨特報」　山區防雷擊強陣風

「X」膠帶不見了！　疫情解封　酒店小姐、男客縮短「社交距離」

賴清德全代會力挺陳其邁！卓榮泰暗酸柯文哲：棒球絕對不無聊

生活熱門新聞

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

2星座「手氣旺到爆」...不買彩券可惜

「三倍券折到」全聯拒收！網闢謠：鈔票折痕更多

105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

搭電梯遇11樓叔叔　小五童晚上聽到爸的話：雞皮疙瘩

快訊／國內再增1例境外移入！指揮中心下午2點說明

18歲工地歌神背景曝光　女粉暴動

懶惰男126萬扔電梯！「直達15樓」給阿公　下秒門開悲劇了…

國道「3大物品」擋視線！　保命緊急關鍵SOP曝光

神人捕捉台灣出現類極光光柱奇景

生前超相愛⋯夫死後妻驚「身份全造假」

麵捲起來吃！情侶「好做作喔」她委屈炸

西門町吃港式燒臘！他驚呆：160元就這樣

更多熱門

相關新聞

蚊子傳染新冠病毒? 美研究公布

蚊子傳染新冠病毒? 美研究公布

針對蚊子是否會成為新冠病毒傳染媒介，美國堪薩斯州立大學研究人員17日在《科學報告》雜誌發表研究結果。文章指出，新冠病毒不能藉由蚊子傳播給人類，新研究也首度提供確切的實驗數據，支持世界衛生組織（WHO）關於蚊子不能傳播新冠病毒的推論。

美國務院電報曝武漢實驗室2年前情況

美國務院電報曝武漢實驗室2年前情況

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

「國內2500萬人染疫」！伊朗總統突自爆

烏魯木齊疾控：形勢總體可控

烏魯木齊疾控：形勢總體可控

一對香港母子搭巴士入境廣東珠海後確診

一對香港母子搭巴士入境廣東珠海後確診

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19國泰航空

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

吃太辣喝水沒用！醫揭「解辣飲料Top4」　第1名網激推：超有效

遭指一夜情！Kimberley開嗆謝和弦

網紅直播業配「在流理臺洗4個月大寶寶」　被砲轟淚崩道歉

13歲神童跳級頂尖大學！1年後淪笑柄

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

23歲男撞爛瑪莎拉蒂　家世被起底

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

Tony到蘭嶼第一天「只能裸上身」！

消費券VS.三倍券！1亮點後者完勝：不敢花

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

女大生染愛滋3年害16人感染！哭崩：我無心傷害誰

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

少女屁屁卡鞦韆　3消防猛男包圍

首爾市長「歡樂組」曝！逼女秘書量血壓+拿內褲

更多

最夯影音

更多
許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎

許光漢頻起身夾菜「飯x2 湯x3」　何炅吃飽了他還在吃：你不撐嗎
《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

《我的婆婆》 鍾欣凌3度心酸掉淚　勇兔一句話說出真相...逼哭婆婆

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

DJ得來速點餐自創「饒舌歌曲」 店員神配合演出！網讚：太專業

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

伊能靜在婆婆面前狂曬恩愛　秦媽媽看不下去：兩面派！！！

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

蕾媽回歸！宥勝一家寄宿南投網友家　兒女首度幫爸刮鬍子…互相搶功勞ＸＤ

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面