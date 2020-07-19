當兵留下的習慣？　退伍弟兄曝「軍中用語」買電影票：對方根本聽不懂

▲當兵時有許多規定，也讓不少人退伍後依舊改不掉。（示意圖／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友發文說，他當兵4年、退伍5年多，到現在還是保持著不管多晚睡，一到凌晨5時多就會醒來的習慣，詢問其他退伍弟兄有沒有什麼當兵留下的習慣呢？有人分享去買電影票時，說出軍中的用語，結果售票員根本聽不懂；還有人說，「洗澡都用肥皂，而且不會掉。」

原PO今天（19日）在「爆廢公社公開版」臉書社團發文，引起熱烈討論。許多人紛紛表示，「莫名其妙想割草，因為這是我當兵時候最爽的公差」、「我退伍12年還是戒不掉莒光園地」、「摺棉被算嗎」、「去醫院聽到自己的名字會大聲喊『有』」、「每天只想等放假。」

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▼原PO每天早上5時多就會醒來。（示意圖／陸軍司令部）

有人分享自己的經驗，「剛退伍時去診所看病，醫生用廣播叫名，我居然舉手答『又』，一堆人看著我。」另一人說，「接電話保持說『長官好，這裡是xxx單位』，然後無論對方說啥，就是回覆『是』。看電影時，會說我要『么拐動動』（17：00）那場電影，然後售票員根本聽不懂我說什麼。」

一名退伍弟兄指出，退伍超過20年，他在老闆講話時，會手貼褲縫、立正站好；洗澡都用肥皂，而且不會掉；毛巾拉平、襯衫自己燙、皮帶用扣環；會擦皮鞋，且一定多一雙備用。

▼不少退伍弟兄提到，聽到自己名字還是會舉手答「有」。（示意圖／東森新聞）