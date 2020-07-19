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竹美館「YOU ARE ME─共譜新地域」開跑　Google地圖也能看得到！

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▲▼YOU ARE ME─共譜新地域。（圖／新竹市政府提供）

▲「YOU ARE ME─共譜新地域」即日起展至9月20日。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

藝術打破國界距離，以屋頂藝術聞名的德國藝術家亞金・蒙內與烏塔・柯普，今年受邀來台創作，因疫情無法來台，他們改以遠端視訊搭配在地藝術家創作，並以疫情為發想，在新竹市動物園寫上「ANIMAL FARM」，盼展現人類與萬物皆平等，應當彼此尊重。他們作品即日起至9月將可在新竹市美術館展出，預計明年初在Google地圖、 Earth也可看見作品。

新竹市長林智堅表示，「新竹市一直很美好，只是過去政府少與民間合作，新竹美術館就這次就找來國內外藝術家跨界合作，讓民眾在疫情時代，也能在國內享受國際級展覽，此次展覽還有關埔國小學生作品、德國藝術家在新竹動物園創作。」

新竹市美術館此次找來澳洲籍策展人易安妮邀請參展國內外藝術家包括亞金・蒙內(Achim Mohné)、烏塔・柯普(Uta Kopp )、安潔莉卡・達斯(Angélica Dass )、廖祈羽、劉致宏、曾鈺涓及林豪鏘等，推出「YOU ARE ME─共譜新地域」，以跨過疆界、文化、種族的界線為主題，展現人人該有的包容精神。

▲▼YOU ARE ME─共譜新地域。（圖／新竹市政府提供）

今（16日）為開幕式，國內藝術家皆到場出席、關埔國小教務主任李怡穎也帶領5位學生，他們都為市長林智堅導覽，另外鐵道藝術村總監李育萱、台北日動畫廊代表賴珮竹、恆禾藝創董事長蔡慶輝皆到場響應。

易安妮表示，德國藝術家亞金・蒙內與烏塔・柯普、巴西知名攝影家安潔莉卡・達斯都在國際享有高知名度，她曾向台灣國內許多美術館提案展覽，卻都失敗，最後反而是新竹市美術館主動提出邀請，但又遇上新冠肺炎，兩位國外藝術家只能透過視訊、遠端佈展。希望透過展覽，讓民眾打破種族膚色、打破國土疆界等層面。

本次參展藝術家，現居於德國科隆的亞金・蒙內與烏塔・柯普，在世界各地重要地標或文化機構的屋頂上創作，作品遍佈於德國、瑞士等。他們此次運用google遠端將新竹市立動物園動物森林的屋頂上書寫「ANIMAL FARM」，理念源自知名小說「Animal Farm」，以動物的觀點闡述人性的寓言小說，盼藉此呼應目前疫情再次將人類帶回萬物皆平等，應當彼此尊重。

▲▼YOU ARE ME─共譜新地域。（圖／新竹市政府提供）

巴西知名攝影家安潔莉卡・達斯為非裔，她觀察到家人雖然都是非裔，膚色仍有深淺的不同，她因此發想出攝影計畫，她走遍 17 個國家、27 個城市，拍攝了 4000 位不同膚色的素人，希望不同膚色的照片，呈現出每個人特色，也打破膚色歧視。

安潔莉卡此次將展出80幅東南亞、東北亞、歐洲、美洲等不同地區素人面孔，展場還特別留下許多空白空間，讓民眾可與80位不同國家臉孔一起合照。

▲▼YOU ARE ME─共譜新地域。（圖／新竹市政府提供）

另外，策展人易安妮以藝術家身份帶領關埔國小三百多位師生畫自畫像。她笑說，孩子對於自己膚色想像沒有設限，有學生認為自己膚色就是珍珠奶茶，還有學生認為自己是豆腐顏色，希望學生透過觀察、醒思自己內在、外在和別人的相同、不同之處。

另外，國內藝術家劉致宏以無題創作 ，把日常生活聲音畫出來；同為策展人曾鈺涓與藝術家林豪鏘以你今天什麼味道為題，他們收集社群媒體貼文，找出每則貼文情緒並將此做為香水；藝術家廖祈羽以river為題，以影片呈現兩段愛情故事，看似安全穩定卻也同時被困住感覺。

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