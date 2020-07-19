嘉義縣身心障礙保齡球運動鼓勵多元交流　促進家人情感交流　

▲嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合 上百人參與 保齡球賽事盛大展開 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部體育署109年度運動i臺灣計畫「嘉義縣身心障礙保齡球運動大集合」比賽在冠王保齡球館盛大舉行，由大林國小及嘉義縣脊髓損傷者協會共同承辦，縣長翁章梁也親自到場為選手加油打氣，期勉選手努力獲得佳績，祝福大會圓滿順利成功。

本項運動提供嘉義縣身心障礙朋友參與運動的機會，本次競賽分別有嘉義縣肢體殘障福利協進會、嘉義縣聽語多重障礙福利協進會、嘉義縣智障者家長協會、嘉義縣身心障礙服務協會、嘉義縣殘障福利推動協會、嘉義縣身心障礙友愛協會、義縣精神康扶之友協會及嘉義縣脊髓損傷者協會共有8個單位參加。

競賽部分為讓眾多身心障礙類型朋友可以參加，設計了肢體障礙男、女組；輪椅男、女組、智障男、女組；精障男女組；聽障男女組；志工家屬男、女組等10個組別，參加選手有140人，工作人員47人，加上參與活動的家屬，現場超過200人參加活動，保齡球館場內熱鬧非凡。

比賽過程中，除了讓各種不同的身心障礙類別的朋友利用此機會活動筋骨，增進身心障礙者參與休閒活動的機會，達到舒展身體，活動筋骨的效果，翁章梁說，透過保齡球賽，讓不同障別的身障朋友也有機會能相互交流，彼此鼓勵，更透過保齡球達運動效果，期待未來辦理更多活動，讓身心障礙者也能與社會大眾多多交流。

此外，身心障礙者的家屬也能藉此活動，陪同家人一起出門運動，促進彼此間感情與聯誼，充實休閒生活的樂趣，期望透過此活動，讓家屬可以交換彼此的資訊及心得，調整更好的家庭關係，達到身心健康家庭和樂的目的。

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