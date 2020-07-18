11人遊花蓮三棧溪　女大生「7米跳水」慘撞石頭！痛癱躺地等吊掛

記者許力方、王兆麟／花蓮報導

花蓮有「小太魯閣」之稱的三棧溪驚傳一起溯溪意外，成功大學一名女學生趁暑假和朋友11人出遊戲水，未料她跳水時，尾椎不慎撞到石頭，當場癱軟倒地，無法行動，友人趕緊報案求救，出動空勤吊掛搬運送醫。事實上，三棧溪6月才發生黃金峽谷落石砸3女1死3傷的悲劇。

花蓮警消18日上午9時許獲報，5男6女組成的11人隊伍，在新城鄉三棧溪溯溪，其中一名成大馬來西亞籍潘姓女學生，從約7米高處跳水，不慎遭石頭撞擊尾椎，痛到無法行動，意識清楚、沒有明顯外傷，需要搬運，緊急出動17人步行進入三棧溪上游。

▲女大生「7米跳水」疑似傷及尾椎，救難人員搬運。（圖／記者王兆麟翻攝）

歷經約1小時，救難人員到場時，只見女大生癱軟躺地，一動也不動，表情痛苦，擔心搬運造成二次傷害，先將她搬運至高處，請空勤協助吊掛送醫，於下午1時20分左右吊掛上機後，送至德興球場旁草地，交由地面消防人員轉送醫。花蓮消防隊第一大隊副大隊長吳佳奇呼籲，民眾前往三棧溪戲水，要先觀察溪流狀況，以及暗流造成的危險。

三棧北溪發源於海拔2448公尺的塔山南麓，南溪發源於海拔3101公尺的帕托魯山，溪流長約24公里，陡降落差大，地形起伏，在中游切穿山脈，產生險峻壯觀的峽谷地形，溪谷間奇岩錯綜，有「小太魯閣」的美譽，其中三棧南溪的秘境「黃金峽谷」，屬於生態保護區，深潭清澈見底，吸引不少民眾前往朝聖，不過因落石坍方，公告於2010年5月28日起禁止入園，實施封閉管制。

事實上，三棧南溪的「黃金峽谷」6月20日時才發生死亡意外，12人溯溪團中3名女遊客，在瀑布最上層遭落石砸中，造成32歲新北市新店鄭姓女子死亡、2傷悲劇，因山路崎嶇、救援困難，不利直升機吊掛，救難人員只能徒步接力抬運下山，一直到深夜才搬下山。太管處也針對溯溪團12人未申請入園，依法處每人3000元罰鍰。

►黛珂「紫蘇水」這裡買最划算！

►票券換東森幣加碼1.5倍！輕鬆三步驟請點我

▼女大生痛到無法行動，由直升機吊掛送醫。（圖／空勤總隊）



▼黃金峽谷上個月才發生女遊客闖入遭落石砸中1死2傷悲劇。（圖／花蓮消防局提供）

