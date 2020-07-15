瓢蟲只剩「一隻眼」！裝置藝術遭破壞　館方：要有公德心

▲花蓮市松園別館裝置藝術品「瓢蟲」被挖掉一隻眼。（圖／翻攝自松園別館粉絲專頁）

實習記者郭思妏／台北報導

松園別館是花蓮重要的歷史及人文空間，也是許多民眾假日休閒去處，日前卻傳出人為破壞事件。13日上午，園內生態區的大型昆蟲裝置藝術被蓄意破壞，其中螢火蟲損壞得最為嚴重，瓢蟲和獨角仙也受損，甚至連館外的矮樹叢都有被輾過的跡象。目前園方已報警處理，詳細的情形皆在釐清中。

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▲花蓮市松園館外的矮樹叢遭輾壓撞擊。（圖／翻攝自松園別館粉絲專頁）

松園別館館長羅曼玲表示，大型裝置藝術去年才擺設，是第一次發生這樣的事件，推測破壞時間發生在12日晚間至凌晨，目前仍未查出破壞者身份。她透露，監視器是設置在遊客行走的路線為主，所以並沒有拍到藝術品毀損時的畫面，且當時天色昏暗，加上園內一直以來只有保全人員不定時巡邏，才無法當下阻止憾事發生。

館方透露，因為園區的圍籬很矮，其實是防君子不防小人，目前還是以加強保全巡邏為主。雖然考慮架設紅外線，但是因為是在戶外園區，只要有生物經過都會觸動警報，恐怕會對保全人員造成負擔，希望有兩全其美的方法，所以一切還在商討中。

▲松園裝置藝術品「獨角仙」和「螢火蟲」都遭到嚴重破壞。（圖／翻攝自松園別館粉絲專頁）



羅館長事後在「松園別館」粉絲專頁上發文，「松園別館是個歷史悠久的地方，一草一木皆是心血結晶，一景一物皆是人文藝術，需要大家共同來愛護。」，盼望民眾可一同維護這片文化。最後，松園別館指出，園區內的裝置藝術是「無價的公共物品」，並不是用金錢可以衡量的，呼籲大眾應該要有公德心，以「零容忍」的態度面對，並譴責此類脫序行為者，別讓憾事再次發生。